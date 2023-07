La segunda temporada de “And Just Like That” ya se encuentra disponible en HBO Max. La serie es protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Aunque en esta ocasión regresa Kim Cattrall para ser parte de un episodio e interpretar nuevamente a la famosa Samantha por algunos minutos.

Es importante recordar que la interpreta se había negado a ser parte de “And Just Like That”, secuela de “Sex and The City” debido a que no le agradaba las historias que se habían planteado para los personajes y porque ella sentía que ya era momento de alejarse de la saga que tantas alegrías le ha brindado.

Por ello si eres fan de la historia de las famosas amigas y te gustó la primera temporada de “And Just Like That”, entonces no puedes perderte los episodios de la serie que se estrenan cada semana. Por tal motivo, a continuación te contamos la fecha de lanzamiento de cada uno.





¿Qué día se estrenan los capítulos de la segunda temporada de “And Just Like That”?

Los episodios de “And Just Like That 2″ llegan a HBO Max cada semana, así que en este párrafo te contamos la fecha de estreno para que no te pierdas ninguno. Actualmente está disponibles los dos primeros.

Capítulo 1: 22 de junio

Capítulo 2: 22 de junio

Capítulo 3: 29 de junio

Capítulo 4: 6 de julio

Capítulo 5: 13 de julio

Capítulo 6: 20 de julio

Capítulo 7: 27 de agosto

Capítulo 8: 3 de agosto

Capítulo 9: 10 de agosto

Capítulo 10: 17 de agosto

Capítulo 11: 24 de agosto

¿Desde cuándo está disponible la segunda temporada de “And Just Like That”?

La serie que tendrá 11 episodios se encuentra en HBO Max desde el 22 de junio del 2023. Los capítulos se estrenan de forma semanal en la plataforma que también tiene en su catálogo otras producciones.

¿En qué plataforma de streaming estará disponible la segunda temporada de “And Just Like That”?

La serie está en HBO Max, la plataforma de streaming tiene dos tipos de planes: estándar ( 29.90 soles mensuales, 3 meses por 79.90 soles y 254.90 soles al año) y móvil (19.90 soles mensuales, 53.90 por 3 meses y 167.90 al año).

En el plan móvil puedes utilizar la aplicación de películas y series en tus celular, Tablet o iPad. En el caso del plan estándar te permite disfrutar el catálogo en un televisor, smartphone, Tablet, iPhone, iPad.

¿Cuál es el argumento de la segunda temporada de “And Just Like That”?

Probablemente la segunda temporada de “And Just Like That” tratará sobre la vida amorosa de Carrie, ya que regresará un nuevo amor del personaje que interpreta Sarah Jessica Parker y también debe lidiar con su relación actual. También se conocerá más sobre la vida familiar de Charlotte y el romance entre Miranda y Che.

Reparto de la segunda temporada de “And Just Like That”

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw)

Cynthia Nixon (Miranda Hobbes)

Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt)

Mario Cantone (Anthony Marentino)

David Eigenberg (Steve Brady)

Willie Garson (Stanford Blatch)

Evan Handler (Harry Goldenblatt)

Sara Ramirez (Che Diaz)

Sarita Choudhury (Seema Patel)

Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley)

Karen Pittman (Dr. Nya Wallace)

Bobby Lee (Jackie Nee)

Tráiler de la segunda temporada de “And Just Like That”