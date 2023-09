“John Wick 4” dejó muchas cosas claras sobre el futuro de la película. Y es que, en teoría ya no iban a grabar más por razones que más abajo explicaremos, pero, ¿y si se hace una parte más?

Si bien existieron rumores de que ya se estaría trabajando para una futura continuación, hay que tener en cuenta muchos detalles y razones para creer que esto no es posible, aunque en el cine y la televisión todo puede suceder.

¿POR QUÉ ES COMPLICADO HACER “JOHN WICK 5”?

Si aún no viste la cuarta parte de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves, te recomendamos no continuar con la lectura, ya que la nota incluye importantes spoilers que podrían malograrte la emoción.

En cambio, los que ya vieron el largometraje sabrán a qué nos referimos. John Wick, el personaje central de la saga, tuvo una gran cantidad de acción en la cuarta parte, pero para tristezas de muchos, muere al final.

Su cuerpo fue enterrado al costado de su recordada esposa e incluso hay quienes visitan su tumba para recordarlo.

Si tenemos en cuenta que John Wick está muerto, ¿cómo se haría una quinta parte? En ese sentido, ya no habría lógica continuar con la historia, aunque todo puede suceder.

Y es que muchos optimistas se ilusionan, pensando en que quizá la quinta parte podría estar centrada en algún otro personaje. De todas formas, solo hay que esperar tiempo para ver si es que los encargados se animan en continuar la saga o dejarla con el final respetable que tuvo con la muerte del protagonista.

Keanu Reeves es el actor que protagoniza la saga completa de "John Wick"

¿QUÉ DICE EL DIRECTOR SOBRE HACER UNA NUEVA PELÍCULA DE “JOHN WICK”?

Chad Stahelski, quien ha ido director de las cuatro películas de “John Wick”, ha tenido una entrevista con Happy Sad Confused, en la que le preguntaron, casualmente, con la posibilidad de extender la saga por una cinta más.

Para él, esto no tendría sentido por el final de “John Wick 4”. Incluso, dejó entrever que eso sería como burlarse de la audiencia que ya fue testigo de un hecho final en el largometraje anterior.

Es más, hasta él mismo reconoció que, si eso sucediera, se sentiría estafado, pues tendría que haber una razón real para traer de vuelta a un personaje que ya perdido la vida y no un simple motivo para generar más dinero.

“No creo que haya ninguna razón para traer de vuelta a John Wick sin una razón real. Creo que a la mayoría de la audiencia le encantaría ver a Keanu de regreso, pero no quieren ser tratados como si fueran idiotas. Soy parte del público y me sentiría estafado si hiciera algo así”, argumentó.

Eso sí, dejó claro que no se opine a una quinta parte, sino que no saben cómo hacerla. “Creo que se trata de mantener lo que era lo más importante para nosotros: amamos al personaje, amamos el mundo y si lo amas, lo cuidarás. Entonces, veremos qué pasa. Ninguno de nosotros nos oponemos a hacerla, simplemente no sabemos cómo hacerlo. No somos tan inteligentes”, añadió.