Si comentamos de series familiares que marcaron una época, sin lugar a duda una de ellas es “Tres por Tres” (“Full house” en inglés), la producción estadounidense creada por Jeff Franklin que se emitió a lo largo de ocho temporadas entre 1987 y 1995. La trama muestra cómo Danny Tanner, un padre de familia que enviuda, reúne a su mejor amigo Joey Gladstone y su cuñado Jesse Katsopolis para que lo ayuden a criar a sus tres menores hijas: D.J., Stephanie y Michelle.

Si bien, todos son muy unidos, uno de los lazos que cautivó a los televidentes fue el que crearon el tío Jesse y la bebé de la familia; toda vez que con la pequeña, el hombre rudo mostraba un corazón blando y tierno. Pero ¿sabías que el actor que le dio vida al joven rockero, John Stamos, pidió y logró que las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen fueran sacadas del programa?

En los siguientes párrafos te contamos la historia que quizá desconocías del exitoso programa protagonizado, además de Stamos y las gemelas Olsen en el papel de Michelle, por Bob Saget, Dave Coulier, Candace Cameron, Jodie Sweetin y Lori Loughlin.

Un joven John Stamos cargando a una de las gemelas Olsen para una de las escenas de "Tres por tres" (Foto: ABC)

LA ESCENA QUE PROVOCÓ LA IRA DE JOHN STAMOS CONTRA LAS GEMELAS OLSEN

Todo ocurrió durante el rodaje del primer episodio de “Tres por tres”. John Stamos y Dave Coulier (tío Joey) tenían la misión de cambiar los pañales a la pequeña Michelle, representada por las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, pero todo terminó siendo muy complicado, pues las pequeñas no paraban de llorar ni un momento.

Recordemos que la escena se desarrolló en la cocina de los Tanner y a ambos hombres no se les ocurrió mejor idea que sentar a la bebé - que era turnada con su gemela - en una olla, lavarla en el fregadero y envolverla con papel de cocina. ¿Complicado verdad? Sobre todo porque las nenas en aquel entonces tenían menos de un año de vida.

Bueno, realizar esta acción, al menos para el histrión del tío Jesse fue demasiado estresante. “Estamos haciendo la escena: Joey y yo estábamos cambiando al bebé, ¿verdad? Y Danny se fue y dijo: ‘Cuida de los niños’. ‘Sí, lo tenemos. Lo tenemos’. Entonces, llevamos a la bebé al piso de abajo donde está la cocina, la lavamos con manguera y ella estaba gritando. Ambas querían estar en cualquier otro lugar menos allí y yo también. Tenían once meses, pobrecitas”, señaló Stamos en el podcast “Good Guys” de Josh Peck y Ben Soffer.

Sin duda, la relación que tuvieron tío y sobrina en la ficción conmovió a todos (Foto: ABC)

LA TENSIÓN SE APODERÓ DEL SET Y STAMOS PIDIÓ QUE DESPIDAN A LAS OLSEN

Aunque el actor intentó poner su mejor esfuerzo, las gemelas no paraban de llorar. Pese a los intentos de la producción para que todo siga adelante, era imposible seguir con las grabaciones.

“No podía lidiar con eso. Y dije: ‘Esto no va a funcionar. Cámbienlas, no puedo seguir trabajando así’. Y entonces se deshicieron de ellas”, señaló. Fue así como su reclamo tuvo eco y despidieron a las gemelas, quienes aún no habían cumplido el año de edad.

LOS REEMPLAZOS DE LAS GEMELAS OLSEN Y EL ARREPENTIMIENTO DE JOHN STAMOS

Tras el despido, la producción buscó el reemplazo de las hermanas Olsen y lo consiguió: contrató a unos gemelos pelirrojos, pero no fueron la mejor opción; fue entonces que John Stamos se dio cuenta del error que había cometido solicitando que sacaran a las pequeñas.

“Fueron solo unos días y dije: ‘¡Traigan de vuelta a las Olsens! Estos niños son terribles’”, precisó el actor que se convirtió en un sex symbol en los años 80 y 90 por su papel en “Full house”.

El retorno de Mary-Kate y Ashley Olsen a la serie llenó de alegría a todos, en especial a Stamos, quien se convirtió en inseparable de ambas menores que interpretaban a Michelle.