La historia de Seo Mok-Ha en la serie surcoreana “El naufragio de una diva” ha cautivado y estremecido los corazones de miles en todo el mundo con su desgarradora vida, inserción a la sociedad e incursión en el amor en medio de varias escenas cargadas de romanticismo, drama y muchas risas, convirtiendo esta producción en una amalgama de sensaciones.

Pero como toda historia que Netflix nos presenta, llega un momento en el que se termina todo y “Castaway Diva” (nombre en inglés de la serie) no es la excepción, así que los personajes han conocidos sus desenlaces mientras que al otro lado de las pantallas seguramente los televidentes reaccionaban de maneras diferentes, ya sea con lágrimas en los ojos o una enorme satisfacción dentro de sí.

Este sábado 16 de diciembre, al gigante del streaming mundial llegaron los dos últimos capítulos de “El naufragio de una diva”, por lo que ya se ha conocido el final de esta historia. Sin embargo, hay quienes se han quedado con algunas preguntas tras la emisión de dichos episodios, por lo que ahora trataremos de explicar lo que aconteció en las vidas de personajes como Seo Mok-ha, Kang Bo-Geol, Yoo Ran-joo, entre otros.

Eso sí, si aún no has visto la serie en su totalidad o ni si quiera la has comenzado, la lectura de este artículo es bajo tu responsabilidad y podrías optar por solo quedarte hasta aquí debido a que en las líneas inferiores ahondaremos con detalles sobre el final de la producción, así que encontrarás muchos spoilers que, probablemente, querrías evitar.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”?

El final para Jung Bong-Wan

El personaje de Jung Bong-Wan tuvo un final triste para él, pero merecido por todo lo que había cometido. En los últimos capítulos somos testigos de que, prácticamente, admite que fue la persona que apuñaló a Sang-Doo y además dejó una especie de carta burlándose de ello y de que toda la familia se quedará con su apellido para siempre.

Es así que Jung Bong-Wan deja una nota de suicidio, pues tomó la cobarde decisión de acabar con su vida al tomar varias pastillas y sentarse tranquilamente en su silla a esperar el fatal desenlace, el cual minutos después, se concreta y muere, dejando mucha incertidumbre a los demás personajes.

En tanto, Kang Sang-Doo no está muerto y despierta en el hospital y narra con su voz un fuerte mensaje acerca de su venganza en contra de Jung Bong-Wan, quien sí pierde la vida sin amigos ni familiares. Y es que Jung Bong-Wan asegura que atesorará sus recuerdos de él con las personas que más ama para que sufra por todo lo que hizo.

Jung Bong-Wan tiene un triste final y se queda completamente solo hasta en su muerte (Foto: Netflix)

Seo Mok-Ha y Kang Bo-Geol unidos por el destino

Kang Bo-Geol tiene una conversación con su hermanos, Kang Woo-Hak. Allí, admite que su incansable búsqueda no fue una coincidencia, sino que encontrar en la isla a Seo Mok-Ha fue una decisión del destino y que ello sucedió por algo. En ese momento, algunas cosas cobran sentido para él.

Mientras que Seo Mok-Ha estaba trabajando en su nueva canción, Kang Bo-Geol aparece para conversar con ella y le asegura que su encuentro fue algo del destino, pero a ella no había que convencerla mucho, ya que sabía perfectamente que se trataba de eso y no fue nada casual lo que sucedió en la vida de ambos.

Seo Mok-Ha y Kang Bo-Geol coinciden en que el destino los unió para estar juntos (Foto: Netflix)

Las cosas mejoran para Seo Mok-Ha

Eun Mo-Rae decide que Seo Mok-Ha es mejor productora y quiere trabajar con ella y hasta le ofrece darle los créditos correspondientes, lo cual fue aceptado por ella, así que todos trabajan juntos, incluyendo a Park Yong-Gwan.

Seo Mok-Ha empieza a subir lentamente en las listas musicales y llega hasta el puesto 31 y se da el lujo de realizar un concierto, en el que Ran-joo y Bo-geol dan una sorpresa con globos azules en el marco de su regreso a los escenarios. Esta es una simbología muy fuerte y los que vieron los anteriores capítulos lo entenderán mejor.

Seo Mok-Ha descubre quiénes son su verdadera familia después de todo así que se da una nueva oportunidad en la vida en ese aspecto. De la mano, su carrera musical va avanzando, pero paulatinamente, ya que ha aceptado que lo mejor es hacerlo sin estresarse.

El futuro de Seo Mok-Ha

En los instantes finales de la serie, vemos que el tiempo ha avanzado notoriamente y Seo Mok-Ha creció a un gran nivel en el plano musical ya que es reconocida como una de las mejores artistas de ese momento, ganando muchos premios, incluyendo el de Mejor canción del año. Lo mejor de todo es que sigue al lado de quienes considera su familia.

Seo Mok-Ha, con el tiempo, se esfuerza en su carrera musical y en el futuro triunfa como cantante (Foto: Netflix)

TRAÍLER DE “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”

Si aún no has visto la serie, pero quieres hacerlo, acá te dejamos el tráiler con lo mejor que podrías encontrar en cada uno de los capítulos.