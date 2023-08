Todas las semanas la cartelera de los cines se renueva e ingresan nuevas cintas para alegría de los cinéfilos que desean ver historias interesantes en la pantalla grande. Por ello y porque es importante apoyar las producciones nacionales, hemos preparado esta nota con información respecto a las películas peruanas que se encuentran disponibles para que te animes a verlas. Ten en cuenta que esta semana hay mucha variedad para que disfruten adultos y niños.

La peor de mis bodas 3

La cinta trata sobre Salvador y Maricielo, una pareja que acaba de mudarse y todo parecer ir fabuloso en su relación hasta que aparece Leonor, la madre de Salvador que no llega sola porque aparece junto a su novio que es 20 años menor que ella. Así que la situación va a poner en aprietos a todos.

Milagros: una osa extraordinaria

Es una película animada que está basada en en la novela del mismo nombre de Hernán Garrido-Lecca y tiene como protagonista a una osa de anteojos con gran inteligencia y coraje que se llama Milagros, y que posee el don de entender el idioma humano. En la cinta, vamos a ver como la curiosa osa debe enfrentar a muchos desafíos para poder ayudar a su hermano.

Duración de “Milagros: una osa extraordinaria”: 80 minutos.

80 minutos. Tráiler de Milagros: una osa extraordinaria





Soltera codiciada 2

La película se ubica luego de los acontecimientos ocurridos en la primera cinta, aunque con algunos cambios porque María Fe tuvo que regresar a vivir con sus padres debido a la pandemia que afectó al mundo y el lanzamiento de su segundo libro todavía no es seguro, ya que no ha avanzado mucho. Por tal motivo, ella decide luchar contra todos los conflictos que la afectan metiéndose con un hombre atractivo, pero que no sería el correcto y aunque sus amigas le advierten al respecto, ella solamente quiere olvidarse de sus problemas.

Duración de “Soltera codiciada 2″: 102 minutos.

102 minutos. Plataforma de streaming para ver “Soltera codiciada 1″: Netflix

Netflix Tráiler de “Soltera codiciada 2″





Soltera, Casada, Viuda, Divorciada (ya no se encuentra en cartelera)

Es un largometraje que cuenta la historia de cuatro amigas que deciden realizar un viaje al norte del Perú (Pacasmayo) para ayudar a que una de ellas que se llama Cecilia pueda sobrellevar el duelo que vive por el fallecimiento de su esposo. Aunque, los planes cambian porque el trayecto se convertirá en una odisea que podrán a prueba la amistad de las cuatro.

Duración de “Soltera, Casada, Viuda y Divorciada: 1 hora y 56 minutos.

1 hora y 56 minutos. Tráiler de Soltera, Casada, Viuda y Divorciada