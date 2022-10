“La chica más afortunada del mundo” es una película de Netflix que está protagonizada por Mila Kunis y se ha sumado al catálogo hace poco. Se basa en la novela de Jessica Knoll y la historia de misterio ha logrado cautivar a la audiencia. Sin embargo, esta no es la única propuesta de este tipo que tiene la plataforma de streaming.

La cinta dirigida por Mike Barker se estrenó en Netflix el pasado 7 de octubre de 2022 y, pese a estar en su segunda semana, ya tiene más de 43 millones de horas vistas y encabeza las listas globales.

“La chica más afortunada del mundo” cae dentro de diversas categorías. Además de ser una historia con una protagonista mujer, tiene suspenso, juego psicológico, venganza, víctimas de abuso y misterio. A continuación, les dejaremos algunas películas que comparten algunas de estas características.

10 PELÍCULAS QUE PUEDES VER SI TE GUSTÓ “LA CHICA MÁS AFORTUNADA DEL MUNDO”

10. La venganza perfecta (2018)

“La venganza perfecta”, también conocida como “Terminal” en inglés, está protagonizada por Margot Robbie, Simon Pegg, Max Irons, Dexter Fletcher y Mike Myers. La historia gira en torno a dos asesinos que son contratados para un peligroso trabajo. Una mesera de un restaurante y un misterioso conserje tienen doble vidas que los llevarán a encontrarse en un ingenioso plan de venganza.

9. La mujer más odiada de Estados Unidos (2017)

“La mujer más odiada de Estados Unidos” (“The Most Hated Woman in America”) es una película biográfica de la vida y desaparición de Madalyn Murray O’Hare, la fundadora de la asociación de “Ateos Americanos”. La cinta parte de la demanda que inicia la protagonista, interpretada por Melissa Leo, para obtener libertades religiosas en las escuelas y otras instituciones públicas.

Melissa Leo interpreta a Madalyn Murray O'Hair, defensora del ateísmo. "La mujer más odiada de Estados Unidos" muestra las históricas batallas legales hasta su infame secuestro (Foto: Netflix)

8. “Imperdonable” (2021)

“Imperdonable” (“The Unforgivable”) sigue la historia de Ruth Slater, a quien da vida Sandra Bullock, una mujer que es liberada de la prisión después de cumplir su condena por un crimen violento. Después de 15, debe intentar reintegrarse a la sociedad y regresar a su vida normal, pero su alrededor no se lo hará tan fácil.

7. “La mujer en la ventana” (2021)

“La mujer en la ventana” (“The Woman in the Window”) tiene como personaje principal a la Dra. Anna Fox, una mujer que sufre de agorafobia y se rehúsa a salir de su apartamento. Un día, mientras observa el mundo transcurrir a través de su ventana, es testigo del asesinato de su vecina Jane Russell. Cuando intenta reportarlo a las autoridades, la situación no es como parece y la realidad resulta confusa.

6. “Rebecca” (2020)

“Rebecca” es una adaptación de la película de 1940, realizada por el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Aunque no le hace justicia a la original, conserva la trama central: Una joven novia llega a la residencia familiar de su esposo y descubre que, aunque su primera mujer, Rebecca, está muerta, aún debe vivir bajo la sombra de su fantasma. La cinta está protagonizada por Lily James y Armie Hammer.

5. La cumbre escarlata (2015)

“La cumbre escarlata” (“Crimson Peak”) es una película de Guillermo del Toro que está protagonizada por Mia Wasikowska. La historia gira en torno a Edith, una joven que se casa con Sir Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), pese a las advertencias de su familia. Pronto descubrirá que su nuevo esposo y su mansión gótica ocultan oscuros secretos.

4. “Herida” (2020)

“Herida” (“Bruised”) está dirigida y protagonizada por Halle Berry. La película sigue la historia de Jackie Justice, una exluchadora de MMA que se siente estancada luego de fallar en lo único que era buena. Cuando su hijo de seis años llega a su puerta, debe conquistar a sus demonios y retomar sus sueños.

"Herida" es el debut de Halle Berry como directora. Además, interpreta a la protagonista, Jackie Justice (Foto: Netflix)

3. “Perdida” (2018)

“Perdida” es una película argentina de suspenso que protagonizan Luisana Lopilato y Amaia Salamanca. Después de muchos años, una policía decide retomar el caso de la desaparición de una amiga de la infancia, quien se perdió en un viaje a Patagonia. Sin embargo, empieza a hurgar en lugares peligrosos, poniendo su propia vida en peligro.

"Perdida" está basada en la novela escrita por Florencia Etcheves, titulada "Cornelia". La protagonizan Luisana Lopilato, Amaia Salamanca y Nicolás Furtado (Foto: Buena Vista International)

2. “El hombre invisible” (2020)

“El hombre invisible” (“The Invisible Man”) está protagonizada por Elisabeth Moss y Oliver Jackson-Cohen. Después de que un científico finja su suicidio, usa sus conocimientos para volverse invisible y acosar a su exnovia. Cecilia, intenta denunciarlo a la policía, pero nadie le cree, por lo que decide actuar por su propia cuenta.

1. “Crimen Perfecto” (2007)

“Crimen Perfecto” (“Fracture”) está protagonizada por Anthony Hopkins y Ryan Gosling. Willy Beachum es un fiscal público que está a punto de empezar en un nuevo trabajo mucho más lucrativo: una firma privada. Antes de partir, su jefe le da un caso aparentemente fácil, en el que un hombre trató de asesinar a su esposa y las evidencias son irrefutables. Sin embargo, todo se complica con el acusado prueba ser mucho más astuto de lo que pensaban.