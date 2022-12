Este 8 de diciembre es feriado y si no tienes planes todavía puedes aprovechar el día para disfrutar una interesante película en la pantalla grande, ya que cada jueves la cartelera peruana se renueva.

Entre las novedades que llegan a las salas de los cines de Perú hay varias películas de terror y un largometraje peruano que cuenta la historia de una comunidad en Cusco que descubre la existencia de los cines.

En ese contexto, a continuación, te compartimos la lista de las películas que llegan a los cines peruanos para que puedas elegir tu favorita.





Atrapada

Una madre de familia está atrapada en una despensa por culpa de su exnovio que es una persona violenta. Para salir de ese encierro, ella debe crear un plan y al mismo tiempo cuidar a sus hijos.





El Misterio de la Nana

Es una adaptación cinematográfica de la novela de Leïla Slimani que cuenta la historia de una mujer que decide retomar su vida laboral en un bufete de abogados, así que contrata a una niñera para el cuidado de sus hijos sin saber los trágicos acontecimientos que ocurrirían.





Fantasmas

Una joven llamada Emily ha sido elegida como cuidadora de un paciente anciano con Alzheimer, entonces llega al lugar para su primer turno noche; sin embargo, mientras realiza sus labores encuentra un libro de hechizos que hará que sería el culpable de algunos acontecimientos que van a ocurrir durante el tiempo que ella está en el sitio.





Mar de Sangre

Un grupo de amigos está disfrutando de un fin de semana hasta que ocurre un accidente y eso ocasiona que deban encontrar la forma de volver a casa mientras unos depredadores los persiguen.





Muerto con Gloria

Una joven llamada Gloria no puede dormir, ya que a sus 30 años sigue sin entender a los hombres y hasta el momento no ha tenido un orgasmo. Para combatir esa situación, ella decide mudarse y ella en el lugar conoce a alguien que se volverá el amante ideal aunque no esté vivo.





Willaq Pirqa: el cine de mi pueblo

Un niño llamado Sistu vive en una pequeña comunidad n Maras (Cusco- Perú), donde acaban de descubrir el mundo del cine y eso causa un gran revuelo en el lugar.





¿Qué películas siguen en la cartelera peruana?





Argentina, 1985

Es una cinta que está basada en una historia real sobre los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que tuvieron que investigar un caso relacionado con la dictadura militar que afectaba a ese país en aquellos tiempos.





Es la nueva película de DC que cuenta con la participación de Dwayne Johnson. Trata sobre un personaje que luego de recibir poderes por parte de antiguos dioses es encarcelado, 5 000 años después es liberado y listo para pelear por la justicia en el mundo moderno.





Bob: El Gato Navideño

La cinta cuenta la historia de un hombre llamado James y su gato, ya que debido al estilo de vida que llevan muchos consideran no es el adecuado para el animal y desean separarlos justo durante las fiestas navideñas.





Cenicienta

La película es otra versión inspirada en el clásico cuento de Charles Perrault, aunque Cenicienta es torturada por su madrastra en Noruega, específicamente en un lugar que está rodeado de un bosque nevado con hermosas montañas.





Desastre en China

China se encuentra en peligro después de que una plataforma de extracción de petróleo en alta mar explota y se incendia, y también luego de que un avión cae al mar después de chocar contra el granizo de una tormenta y también ocurre otras situaciones que ponen en peligro a los habitantes.





El Exorcismo de Dios

En un pequeño pueblo en México, los niños del lugar han empezado a morir de posesión demoníaca. Por tal motivo, los habitantes deciden buscar un sacerdote norteamericano llamado Peter Williams porque es considerado un santo entre sus feligreses





El Exorcismo del Demonio

Un joven ha sido elegido como shomer nocturno (una práctica judía en la que una persona vigila el cadáver de un miembro de la comunidad recientemente fallecido), pero algo que no se imagina es que el lugar donde cumple su misión esconde un terrible secreto.





El Menú

Cuenta la historia de una pareja que viaja hasta una isla para disfrutar de un menú exclusivo que ofrecen en un restaurante de la zona y que es preparado por un reconocido chef.





Hasta los huesos

La película trata sobre dos jóvenes que están enamorados y juntos deciden empezar un viaje por carreteras, pasajes ocultos y caminos alternos en los Estados Unidos, aunque algo que no esperan es que uno de esos e determinará si su amor puede sobrevivir a su alteridad.





Jeepers Creepers : la reencarnación del demonio

Una joven llamada Laine viaja con su novio, pero cuando llega al lugar empieza a experimentar premoniciones asociadas con el mito urbano de The Creeper. Por tal motivo, ella piensa que ha convocado algo sobrenatural.





Juego Perfecto

Un multimillonario jugador de póquer llamado Jake Foley les ofrece a sus amigos la oportunidad de ganar mucho dinero. aunque para ello van a tener que revelar sus secretos más ocultos.





La leyenda de la Llorona

Una pareja y su hijo llamado Danny viajan a una hacienda ubicada a las afueras de la ciudad de México para disfrutar de sus vacaciones, pero ellos no saben que en el lugar serán víctimas de espíritus malignos y eventos sobrenaturales.





La luz del diablo

Una hermana llamada Ann cree que su misión es realizar exorcismos y así salvar a las almas afectadas por los demonios. Un profesor decide aceptarla en su clase, permitiendo a la monja que aprenda sobre el tema; sin embargo, su pasado traumático podría volverla vulnerable.





La maldición: el despertar de los muertos

Un cadáver que ha sido resucitado ocasiona un asesinato, así que el cuerpo de la víctima es encontrado junto al suyo. Cuando las autoridades descubren que el asesino había fallecido tres meses atrás deciden iniciar una investigación.





Lilo, Lilo, Cocodrilo

Un adolescente llamado Josh tiene problemas para adaptarse en su nueva escuela, pero todo parece cambiar cuando conoce a Lilo, un cocodrilo cantante que le gusta darse baños, el caviar y la buena música.





Noche sin Paz

Una familia adinerada es secuestrada por un grupo de mercenarios, pero algo que ellos no esperan es que Santa Claus (interpretado por David Harbour de Stranger Things) está dispuesto a salvarlos.





En esta ocasión, los peligros para el reino de Wakanda vienen de una nación submarina oculta llamada Talokan. Además, la reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje deben luchar para proteger su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T’Challa.





Un Mundo Extraño

Una familia de exploradores junto a un equipo muy variado que incluye a un perro de tres patas intentará navegar por una tierra inexplorada y traicionera.





¿Cuánto cuesta la entrada al cine en Perú?

Los precios van desde los 13 soles, el costo depende de la fecha, si la película es un entreno, la ubicación del cine, el tipo de cine (2D o 3D), entre otras características.

Cabe destacar que las entradas para ver cualquiera de las películas puedes adquirirlas de forma presencial, por medio de la plataforma web o la aplicación de los cines que hay en Perú (Cinemark, Cinépolis, UVK, Cineplanet, Cinestar, Movie Time Cinemas y Cinerama).