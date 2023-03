Todos los meses, Netflix renueva su catálogo. Así que abril no puede ser la excepción a la regla, además ese mes será muy especial porque entre las novedades que trae la plataforma de streaming se encuentra el estreno de la segunda temporada de “Sweet Tooth” y el lanzamiento de la nueva cinta de la recordada serie “Power Rangers”.

Asimismo, el servicio de series y películas también contará con grande novedades para los pequeños de la casa y para los amantes del anime. A continuación, en la nota te contamos más al respecto.





¿Qué series se estrenan en abril en Netflix?





La firma (4/4/2023)

Jóvenes artistas tienen como misión impresionar a Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel para poder conseguir un gran contrato que los ayude a cumplir sus sueños.

La firma. (Foto: Netflix)





Bronca (6/4/2023)

Un incidente al volante que se sale de control hace que un contratista fracasado y una empresaria se enfrentan y muestren su lado más complicado.

Bronca. (Foto: Netflix)





Transatlántico (7/4/2023)

Dos estadounidenses y sus aliados organizan una operación de rescate de artistas, escritores y otros refugiados.

Transatlántico. (Foto: Netflix)





Shin, abogado de divorcios (8/4/2023)

Un pianista se ha convertido en abogado debido a una tragedia personal, ahora siguiendo su nueva profesión explora el mundo del divorcio.

Shin, abogado de divorcios. (Foto: Netflix)





Obsesión (13/4/2023)

Un cirujano londinense ha empezado una relación con la prometida de su hijo, la situación se convierte en una obsesión erótica entre ambos.

Obsesión. (Foto: Netflix)





Queenmaker (14/4/2023)

Una asesora decide impulsar la campaña política de una abogada de derechos civiles y derribar a su antigua empresa.

Queenmaker. (Foto: Netflix)





Keeping Up with the Kardashians (15/4/2023)

Luego de un traumático evento que le ocurrió a Kim en París, la familia está muy unida. Por otro lado, Kourtney y Scott buscan la forma de mejorar su relación.

Keeping Up with the Kardashians . (Foto: Netflix)





Workin’ Moms: Temporada 7 (26/4/2023)

Kate y sus amigas buscan un equilibrio entre su realización profesional y personal, pero sin perder el humo que las caracteriza.

Workin’ Moms: Temporada 7. (Foto: Netflix)





El amor después del amor (26/4/2023)

Es una serie biográfica que sigue la apasionada vida y la carrera de Fito Páez, ícono del rock argentino.





Sweet Tooth: Temporada 2 (27/4/2023)

Un niño mitad venado y mitas humano hace lo imposible por ayudar a sus nuevos amigos híbridos antes de que sea tarde.





Sweet Tooth: Temporada 2. (Foto: Netflix)





¿Qué películas se estrenan en Netflix en abril?





Caracortada (1/4/2023)

Un gánster cubano se sumerge en un mundo de adicción, obsesión y crueldad y paga un alto precio.

Caracortada. (Foto: Netflix)





One direction; Así somos (1/4/2023)

Es un documental creado por Morgan Spurlock sobre la banda fenómeno One Direction, aquí se puede conocer más sobre los cantantes que la conformaron.

One direction; Así somos. (Foto: Netflix)





Chupa (7/4/2023)

Un chico solitario se encuentra de visita en el rancho de su abuelo, donde conoce una criatura legendaria y juntos inician una gran aventura.

Chupa. (Foto: Netflix)





Los reyes de la calle Mulberry: ¡Que reine el amor! (7/4/2023)

Un secuestro a manos de un expolicía malvado toca de cerca a Ticky y Baboo, quienes dejarán todo para iniciar el rescate.

Los reyes de la calle Mulberry: ¡Que reine el amor! (Foto: Netflix)





Hambre (8/4/2023)

Una cocinera de comida callejera llega a su límite tras convertirse en la aprendiz de un chef muy prestigioso, pero también muy despiadado.

Hambre. (Foto: Netflix)





Power Rangers: ayer, hoy y siempre (19/4/2023)

Rita Repulsa ha regresado y lo únicos con la capacidad de enfrentarla para proteger el planeta son los Power Rangers, quienes regresan después de 30 años para usar nuevamente sus trajes y salvar al mundo.

Power Rangers: ayer, hoy y siempre. (Foto: Netflix)





Dieciocho otra vez (21/4/2023)

Amelia cumple 40 años y como deseo de cumpleaños pide tener 18 otra vez, sin saber que cuando se cumpla el deseo va a tener que repetir el día una y otra vez.

Dieciocho otra vez. (Foto: Netflix)





Un lugar en silencio: Parte II (30/4/2023)

La familia Abbott debe dejar su hogar para enfrentarse a un mundo lleno de criaturas que solamente sienten atracción por el sonido.





Un lugar en silencio: Parte II. (Foto: Netflix)





Fuga de reinas (14/4/2023)

Fenómenas (14/4/2023)

Guía de viaje hacia el amor (21/4/2023)

¿Qué documentales y especiales se estrenan en Netflix en abril?





Mo’Nique: My Name is Mo’Nique (4/4/2023)

Mo’Nique, la legendaria comediante cuenta momentos de su vida: enfrentarse a un profesor racista y los consejos de su abuela sobre el sexo de una forma muy curiosa.

Mo’Nique: My Name is Mo’Nique. (Foto: Netflix)





Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now (5/4/2023)

Este documental permite conocer más sobre Lewis Capaldi, desde su temprana fama en redes sociales hasta sus logros actuales.

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now. (Foto: Netflix)





Cacería implacable: el atentado del maratón de Boston (12/4/2023)

Es una producción que va a mostrar imágenes y entrevistas sobre la tragedia que aterrorizó a una ciudad.

Cacería implacable: el atentado del maratón de Boston. (Foto: Netflix)





Cómo hacerse ricos (18/4/2023)

El financista Ramit Sethi ayuda a diversas personas a potenciar su economía al máximo y poder manejar sus finanzas de forma correcta para lograr una estabilidad financiera.

Cómo hacerse ricos. (Foto: Netflix)





El imperio de los chimpancés (19/4/2023)

Una comunidad de chimpancés en un bosque de Uganda explora las complejas políticas sociales, dinámicas familiares y peligrosas disputas territoriales.

El imperio de los chimpancés. (Foto: Netflix)





La tercera cita más larga (18/4/2023)





¿Qué películas y series para ver en familia se estrenan en abril en Netflix?





Vecinos invasores (1/4/2023)

Home: No hay lugar como el hogar (1/4/2023)

Cocomelon: ¡A cantar! - Temporada 8 (10/4/2023)

Trolls 2: World Tour (10/4/2023)

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna - Temporada 2 (13/4/2023)

Oggy Oggy: Temporada 2 (17/4/2023)

Ada Magnífica, científica: Temporada 4 (22/4/2023)

Tibucán: Temporada 3 (27/4/2023)

Barbie: It Takes Two (21/4/2023)





¿Qué animes se estrenan en abril en netflix?

Vinland Saga: temporada 2 (3/4/2023)

InuYasha: temporada 6 (28/4/2023)