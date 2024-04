Con sus ocho capítulos en blanco y negro, la serie “Ripley” de Netflix se ha ganado cientos de miles de fanáticos en todo el mundo. Su trama llena de misterio y drama psicológico basada en la novela “The Talented Mr. Ripley” de Patricia Highsmith es algo que a la gente le gusta tanto y muestra de ello es la cantidad de visualizaciones desde que se estrenó por el gigante del streaming el pasado jueves 4 de abril. Además, ha recibido buenas críticas que han posicionado la producción mucho más de lo que ya estaba.

Como en toda historia que vemos en una pantalla, “Ripley” presenta varios giros y momentos inesperados para que la audiencia siga enganchada y no quiera dejar de verla a mitad del camino. Por ejemplo, una de las tácticas de los guionistas fue provocar la muerte de algunos personajes con la finalidad de darle al desarrollo de la narrativa un nuevo camino. Tal recurso no debe ser algo tan sorpresivo, ya que el papel de Tom Ripley es el de un asesino y estafador que hace de todo para conseguir sus objetivos.

En ese sentido, en este anota te voy a recordar cuáles han sido las muertes más significativas de esta serie. Eso sí, en este punto hay que hacer énfasis en una ALERTA DE SPOILERS , pues se va a contar hechos que han acontecido a lo largo de los episodios y que podrían arruinarte toda la trama si es que tienes planeado verla en los próximos días o semanas.

¿QUIÉNES MURIERON EN “RIPLEY”?

1. Richard “Dickie” Greenleaf (3° capítulo)

Tom había ido hasta Atrani, Italia para ver a su viejo amigo “Dickie” y convencerlo para que regrese a su casa, pero al llegar, el protagonista de la historia se percató de todo lo que Greenleaf había conseguido allí, así que quiso quedarse y convertirse en su mano derecha, algo que consiguió en poco tiempo debido a la confianza previa que ambos se tenían.

Sin embargo, Tom solo quería aprovecharse de la vida de millonario y tener los lujos que consiguió su amigo. Durante un viaje que hicieron ellos a San Remo y “Dickie” descubrió todo lo que había hecho y hacía su supuesto amigo, así que en un bote le dice que su amistad se acababa en ese momento. Decidió hacerlo frontalmente y con mucho respecto, pero tuvo un gran error.

La conversación se dio en un bote en el que estaban solos y Tom, al sentirse atrapado y a punto de perder la vida que había obtenido, decidió actuar y golpear a su amigo con un remo y asesinarlo. Su cuerpo lo tiró en medio del mar, mientras que el bote lo hundió con ayuda de piedras y él huyó a Roma.

Johnny Flynn como Dickie Greenleaf en el segundo episodio de la serie "Ripley" (Foto: Netflix)

2. Freddie Miles (5° capítulo)

Freddie era un gran amigo de “Dickie”, a quien Tom conoció en Nápoles cuando estuvo allí con el ya fallecido. En ese encuentro ambos no tuvieron una gran impresión y fue claro que no se agradaban para nada, por lo que hubo una gran tensión en ese momento.

Aprovechando que se enteró dónde quedaba la nueva propiedad de Greenleaf, Freddie fue hacerle una visita sorpresa, pero en ese lugar estaba Tom, quien se estaba apoderando de todo lo dejado por su amigo asesinado por él mismo. En ese momento, Miles comenzaría a sospechar de que algo estaba mal.

Freddie le exigió a Tom Ripley que dijera qué estaba ocurriendo y amenazó con llamar a la policía, algo que no pudo tolerarlo, así que toma un cenicero de vidrio y lo arroja a Miles, quien muere por el golpe. Al final, su cuerpo fue abandonado junto con su auto en un lugar remoto.

El personaje de Freddie Miles sospechaba mucho de Tom, lo cual sería crucial para que el personaje principal lo asesine (Foto: Netflix)

3. Dottie, la tía de Tom (¿8° capítulo?)

Marge asume que Tom asesinó a “Dickie” para quedarse con todo, pero no lo dice en sí, sino que hace una broma al protagonista, preguntándole ‘¿quién murió?’. Tom no fue ingenuo y respondió que la persona que falleció para ello fue su tía Dottie, una persona que le provocó mucho daño de niño.

Cuando tenía solo 5 años, los padres de Tom fallecieron ahogados en un puerto de Boston y su tía se encargó de su crianza, pero sin atenciones y como si no le importara, por lo que él creció con miedos, inferioridades y demás, lo cual se lo expresó en una carta que le envió, como desahogándose por todo lo que sufrió en esos años.

Sin embargo, en la serie no se especifica si murió o no en realidad. A lo mucho se le ve cuando está en el dentista recibiendo un doloroso tratamiento, por lo que no se sabe si continúa con vida. Lo que queda claro es que la tía está muerta para Tom.