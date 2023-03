Los premios Óscar 2023 se entregarán el domingo 12 de marzo y ya genera mucha expectativa conocer a cada uno de los ganadores de las categorías en competencia. Así, destacan grandes proyectos que están disponibles a través de streaming.

En ese sentido, 9 producciones que obtuvieron el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con su nominación, se encuentran en el catálogo de una de las plataformas más populares del mundo: Netflix.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre cuáles son las películas nominadas a los Óscar 2023 que puedes ver en Netflix y los datos más importantes que debes conocer sobre estas cintas.

LAS 9 PELÍCULAS NOMINADAS AL ÓSCAR 2023 QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. “Sin novedad en el frente”

“All Quiet on the Western Front” es una película alemana de Edward Berger. Tiene 9 nominaciones en los premios Óscar 2023:

Mejor película

Mejor película internacional

Mejor guion adaptado (Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell)

Mejor fotografía (James Friend)

Mejor banda sonora (Volker Bertelmann)

Mejor diseño de producción (Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper)

Mejor maquillaje y peluquería (Heike Merker, Linda Eisenhamerova)

Mejor sonido (Viktor Prasil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel, Stefan Korte)

Mejores efectos visuales (Frank Petzold, Viktor Muller, Markus Frank, Kamil Jaffar)

¿De qué trata? Cuando Paul, de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras.

¿Cómo ver “Sin novedad en el frente”? Accede a través de este enlace.

2. “Glass Onion: Un misterio de Knives Out”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” es una cinta de Rian Johnson. Está nominada en la categoría Mejor guion adaptado.

¿De qué trata? El famoso detective Benoit Blanc viaja a Grecia para descifrar un misterio que gira en torno a un magnate de la tecnología y su ecléctico grupo de amigos.

¿Cómo ver “Glass Onion: Un misterio de Knives Out”? Accede desde este enlace.

3. “Blonde”

“Rubia” es un largometraje de Andrew Dominik. Su protagonista Ana de Armas está nominada como Mejor actriz principal.

¿De qué trata? Este retrato ficticio de Marilyn Monroe ofrece una mirada audaz de la tumultuosa vida privada de la leyenda de Hollywood… y del precio que pagó por la fama.

¿Cómo ver “Blonde”? Accede a través de este enlace.

4. “Pinocho de Guillermo del Toro”

“Guillermo del Toro’s Pinocchio” es una de las cinco películas nominadas en la categoría Mejor largometraje animación.

¿De qué trata? El ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera en un asombroso musical con animación cuadro por cuadro.

¿Cómo ver “Pinocho de Guillermo del Toro”? Accede desde este enlace.

5. “The sea beast”

“Monstruo del mar” es un proyecto que también está nominado como Mejor largometraje animación.

¿De qué trata? Una chica que viaja de polizona en el barco de un legendario cazador de monstruos inicia un viaje épico por mares inexplorados que hará historia.

¿Cómo ver “The sea beast”? Accede a través de este enlace.

6. “RRR”

“Rise Roar Revolt” es una película de S.S. Rajamouli nominada en la categoría Mejor Canción Original por ‘Naatu Naatu’.

¿De qué trata? En esta épica saga ambientada en la India preindependiente, un audaz guerrero en una arriesgada misión se enfrenta cara a cara con un implacable policía británico.

¿Cómo ver “RRR”? Accede desde este enlace.

7. “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”

“Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths)” es una cinta de Alejandro González Iñárritu. Darius Khondji está nominado en la categoría Mejor Fotografía.

¿De qué trata? Un reconocido periodista y documentalista realiza un épico viaje introspectivo para reconciliarse con el pasado, el presente, lo absurdo de sus memorias y su identidad.

¿Cómo ver “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”? Accede a través de este enlace.

8. “Nuestro bebé elefante”

“The Elephant Whisperers” es una producción de 41 minutos de duración, dirigida por Kartiki Gonsalves y nominada como Mejor cortometraje documental.

¿De qué trata? Bomman y Bellie, una pareja del sur de la India, dedican sus vidas a cuidar del pequeño Raghu, un elefante huérfano con el que forman una familia sin igual.

¿Cómo ver “Nuestro bebé elefante”? Accede desde este enlace.

9. “The Martha Mitchell Effect”

“El efecto Martha Mitchell” está dirigido por Anne Alvergue y Debra McClutchy. Tiene una duración de 40 minutos y también está nominado en la categoría Mejor cortometraje documental.

¿De qué trata? Relato sobre la esposa del fiscal general del Gobierno de Nixon que se hizo conocida durante el caso Watergate y fue manipulada para intentar mantener su silencio.

¿Cómo ver “The Martha Mitchell Effect”? Accede a través de este enlace.