“Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el camino del agua” en español) ya llegó a cines después de más de una década de espera y ha traído de vuelta a varios actores del reparto original. Uno de ellos es Sigourney Weaver, quien interpretó a la Dra. Grace Augustine, pero que ahora regresa como Kiri. El origen de esta joven híbrida todavía es un misterio, pero aquí trataremos de resolverlo.

ALERTA DE SPOILER. Si bien la película mostró claramente que la madre de Kiri era el avatar de la dra. Grace, la identidad del padre es aún desconocida. Incluso fue un tema de burla en los primeros minutos, cuando los jóvenes daban teorías acerca de cuáles de los científicos fue el responsable.

Afortunadamente, ese camino no es el que ha tomado la película, porque sería prácticamente abuso sexual el embarazar a una persona inconsciente. Entonces, ¿cómo se concibió a Kiri?

¿QUIÉN ES EL PADRE DE KIRI EN “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

“Avatar: The Way of Water” dio algunas pistas de cómo fue concebida Kiri y lo que pensamos es que ha sido una especie de Inmaculada Concepción por parte de Eywa, la deidad de Pandora que unifica a la naturaleza y todas las criaturas vivientes en el planeta.

En la primera película de James Cameron, el cuerpo humano de la Dra. Grace murió, pero antes de dar su último respiro trataron de transferir su conciencia a la de su avatar, tal como se hizo con Jake Sully. Ella no pudo resistir tanto tiempo y, momentos antes de fallecer, le dijo al personaje de Sam Worthington que “estaba con Eywa”.

Además, la conexión con el Árbol de las Almas permitió que todas sus memorias fueran “descargadas” al ecosistema de Pandora.

Dada la conexión que tuvo Grace con Eywa antes de morir, la teoría es que la entidad fue la que ocasionó el embarazo de su avatar, algo parecido a lo que hizo el Dios cristiano con la Virgen María.

En "Avatar: The Way of Water", Kiri visita las instalaciones de los científicos que se quedaron en Pandora para visitar al avatar de Grace (Foto: 20th Century Studios)

LA CONEXIÓN DE KIRI CON EYWA EN “AVATAR: THE WAY OF WATER”

La principal pista que indica que Eywa es la responsable del embarazo de Grace y el nacimiento de Kiri, es la gran conexión que tiene la joven con la naturaleza.

En repetidas ocasiones, la vemos absorta con las diversas criaturas de la naturaleza e incluso pequeñas cosas como los granos de arena. Asimismo, estos animales también se ven atraídos por ella.

Cuando todavía vivían en el bosque, hubo una escena en la que Kiri se queda dormida y las hojas del Árbol de las Almas la rodean. Posteriormente, cuando se mudan con el clan Metkayina y deben aprender el camino del agua, ella es la que más facilidad tiene para respirar bajo el agua, así como montar a los animales marinos.

Asimismo, cuando inicia el enfrentamiento con “Las Personas del Cielo”, ella logra contribuir en la pelea conectando con diferentes organismos como las anémonas que capturan las naves submarinas del enemigo. Finalmente, manda a los peces biofluorescentes que la ayudan a encontrar a Neytiri y Tuk, quienes se habían quedado atrapadas en el ballenero.

