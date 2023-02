“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” ya se encuentra en los cines desde el 16 de febrero. La película es la primera de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y nuevamente cuenta con la participación de Paul Rudd como Ant-Man (Hombre hormiga) / Scott Lang (nombre real del superhéroe).

En Perú, la cinta ya ha sido vista por más de 100 mil personas y eso ha ocasionado que se posicione en el primer lugar de la cartelera nacional. Es decir, muchos son los fanáticos que ya conocen más sobre los nuevos personajes que aparecen en la película.

Dos de esos personajes son: Kang el Conquistador y Krylar, ambos van a tener una participación importante en la historia. En ese sentido, en este artículo te contamos más sobre Krylar.





¿Quién es Krylar, nuevo personaje de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

En la cinta, Krylar es interpretado por Bill Murray. En la tercera película sobre “Ant-Man”, el personaje es el gobernador de Axia y un examigo de Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y a quien ella recurre para pedirle ayuda cuando se queda atrapada en el Reino Cuántico junto a otros personajes.





“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





¿Cuándo se estrena “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” en cines de Perú?

La primera película de la fase 5 del universo de Marvel y la número 31 de la saga llega a los cines el 16 de febrero de 2023.





¿De qué trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Scott Lang y Hope Van Dyne (Paul Rudd y Evangeline Lilly respectivamente) junto a Hank Pym y Janet Van Dyne (padres de Hope), y Cassie Lang (hija de Scott) van a explorar el Reino Cuántico y durante esa aventura van a interactuar con extrañas criaturas que van a poner sus vidas en peligro.





Reparto de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





Paul Rudd (Scott Lang /Ant-Man)

Evangeline Lilly (Hope van Dyne /Avispa)

Jonathan Majors (Kang el Conquistador)

Kathryn Newton (Cassie Lang)

Bill Murray (Krylar)

Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne)

Michael Douglas (Hank Pym)





Tráiler de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”









¿Cuándo “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” llega a streaming?

La película todavía no tiene fecha de estreno en streaming y probablemente es porque recién se ha estrenado. Aunque, algo que sí se sabe es que la plataforma elegida para tener “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” en su catálogo es Disney plus.





¿Dónde ver las otras películas de “Ant-Man?

“Ant-Man” y “Ant-Man and The Wasp” se encuentra disponibles en Disney Plus, ya que en ese servicio de streaming se encuentran la mayoría de las cintas que hasta el momento hay sobre los personajes de Marvel.





¿Cuánto cuesta Disney Plus?

El servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales tiene un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.





