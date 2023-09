“¿Quién es la loba?” (“Is She the Wolf?” en inglés) , reality de citas japonés de Netflix desarrollado en asociación con ABEMA a partir de la serie “Who is the Wolf”, que tuvo un total de 13 temporadas, reúne a un grupo de hombres y mujeres que están buscando el amor verdadero, aunque tienen la posibilidad de encontrarlo también se puede relacionar con la “loba”, que tiene prohibido enamorarse.

Entre los comentaristas de “¿Quién es la loba?”, contará con participantes de entre 22 y 32 años que trabajan como actores, artistas, modelos y atletas, están la actriz Nako Yabuki, el comediante Natsuko Yokosawa, la modelo Karen Takizawa, RIKU del grupo vocal y de baile THE RAMPAGE. Ellos serán los encargados de dar su opinión sobre los giros de cada episodio.

“La versión de Netflix es mucho más madura. Los concursantes son adultos, por lo que tiene una vibra muy diferente a las otras temporadas. Te dejará sin palabras y al borde de tu asiento”, señaló Yokosawa a Tudum.

Mikako es una las participantes del reality japonés "¿Quién es la loba?" (Foto: netflix)

SINOPSIS DE “¿QUIÉN ES LA LOBA?”

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, en “¿Quién es la loba?”, “cinco hombres y cinco mujeres buscan el amor verdadero a medida que se conocen en citas y se embarcan en un proyecto grupal. Entre las participantes femeninas acecha un número indeterminado de ‘lobos mentirosos’ a quienes no se les permite enamorarse, y deben llegar hasta el final sin ser descubiertos ni aceptar la confesión de amor de nadie.

Eso significa que todos los concursantes que no son ‘lobos’, así como el público, están constantemente tratando de descubrir si las conexiones que están surgiendo en el programa son realmente el comienzo de un verdadero romance, o simplemente las maniobras engañosas de los ‘lobos’”.

¿CÓMO VER “QUIÉN ES LA LOBA”?

“¿Quién es la loba?” se emite en Netflix Japón desde el 11 de junio de 2023. Cada episodio se transmite los domingos a las 10:00 pm.

Fuera de Japón, los capítulos se lanzarán en Netflix desde el 3 de septiembre, por lo tanto, para ver el nuevo reality japonés solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “¿QUIÉN ES LA LOBA?”

PARTICIPANTES DE “¿QUIÉN ES LA LOBA?”

Sakurako Okubo

Nako Yabuki

Masaki Nakao

Karen Takizawa

Natsuko Yokosawa

Honoka Nishimura

Tomoki Yonemura

Robin Furuya

Taiju Shiratori

Riku

Hiromasa Yashiki