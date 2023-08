“Retribution” es la película de acción protagonizada por Liam Neeson que mantendrá a los espectadores sin poder respirar de inicio a fin. ¿Cuál es el personaje de la estrella de Hollywood? ¿Quiénes más lo acompañan en la trama? En los siguientes párrafos te contamos quiénes forman parte del elenco y los papeles que interpretan.

Antes te precisamos que esta cinta es la nueva versión del thriller español “El desconocido” (2015) y llega a las salas de cine a nivel mundial el viernes 25 de agosto de 2023.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “RETRIBUTION”?

El actor Liam Neeson estará acompañado de reconocidos actores, tanto adultos como infantiles. A continuación, cada uno de los personajes de “Retribution”.

LIAM NEESON ES MATT TURNER

Una película llena de adrenalina que te mantendrá con la piel de gallina, así es "Retribution" (Foto: Vaca Films)

Liam Neeson es Matt Turner en “Retribution”, un banquero cuya vida y la de sus dos hijos están en peligro debido a que su coche está lleno de explosivos. Para evitar una tragedia con los miembros de su familia, él hace todo lo un hombre con una misteriosa vez le indica.

El actor alcanzó la fama mundial por su protagónico en la aclamada película “La lista de Schindler” (1993). Desde entonces, él interpretó papeles principales en “Rob Roy” (1995), “Michael Collins” (1996), “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma” (1999), “Kinsey” (2004), “Batman Begins” (2005), “Unknown” (2011), “Non-Stop” (2014), “El pasajero” (2018), “Men in Black: International” (2019), entre otros.

JACK CHAMPION ES ZACH TURNER

Jack Champion interpreta a Zach Turner en "Retribution" (Foto: Vaca Films)

Jack Champion es Zach Turner, el hijo de Matt, quien se encuentra a bordo del coche cargado de explosivos. Él es un adolescente que vive una experiencia llena de adrenalina y temor a lo largo de la trama.

Él es un actor estadounidense nacido el 24 de noviembre de 2004, es conocido por su interpretación de Spider, un adolescente humano que habita en Pandora, en la película “Avatar: The Way of Water” (2022), así como en “Scream VI” (2023).

LILLY ASPELL ES EMILY TURNER

Lilly Aspell interpreta a Emily Turner en "Retribution" (Foto: Vaca Films)

Lilly Aspell es Emily Turner, la hija de Matt, la adolescente que vive una experiencia traumática cuando descubre que el coche donde se traslada con su hermano y su padre explotará si se levantan de sus asientos.

La actriz escocesa nacida en octubre de 2007 es mejor conocida por interpretar a Diana Prince en las secuencias de flashback de las películas de “Wonder Woman”. También es conocida por sus protagónicos en la película “Hansel & Gretel: After Ever After” (2021) y “Extinction” (2018).

EMBETH DAVIDTZ ES HEATHER TURNER

Embeth Davidtz interpreta a Heather Turner en "Retribution" (Foto: Vaca Films)

Embeth Davidtz es Heather Turner, la esposa de Matt, quien entrará en pánico al enterarse de lo que le ocurre a su esposo y dos hijos.

Ella es una actriz nacida en Lafayette, Indiana, el 11 de agosto de 1965). Es recordada por interpretar a la profesora Jennifer Honey en la clásica película de los años 90 “Matilda”. También apareció en “La lista de Schindler”.

NOMA DUMEZWENI ES ANGELA BRICKMANN

Noma Dumezweni interpreta a Angela BrickmannJack en "Retribution" (Foto: Vaca Films)

Noma Dumezweni es Angela Brickmann. De acuerdo al tráiler de “Retribution”, ella sería una agente de policía que va tras Matt al creerlo responsable de las explosiones en las que mueren varias personas.

La actriz nacida en Suazilandia el 28 de julio de 1969 ganó en 2006 el Premio Laurence Olivier por su papel en la obra de teatro “A Raisin in the Sun”. Asimismo, actuó en las series originales de Teatros del West End y Broadway de “Harry Potter y el legado maldito” que le valió un segundo premio Laurence Olivier y una nominación a los Premios Tony. También actuó en “La sirenita” (2023).

MATTHEW MODINE ES ANDERS MULLER

Matthew Modine interpreta a Anders Muller en "Retribution" (Foto: Vaca Films)

Matthew Modine es Anders Muller, el amigo de Matt Turner. Él se convertirá en una de las víctimas del individuo de la misteriosa voz, quien le ordena al protagonista dirigirse a un lugar para acabar con la vida del hombre que le suplica no le dispare; y aunque no lo hace, cuando tira al arma, el carro de su colega explosiona.

Él es un actor nacido en California el 22 de marzo de 1959. Ha ganado el Globo de Oro y de la Copa Volpi del Festival de Venecia. Actuó en “Oppenheimer” (2023). También fue el Dr. Martin Brenner en “Stranger Things”, entre otras producciones.

ARIAN MOAYED ES SYLVAIN

Arian Moayed interpreta a Sylvain en "Retribution" (Foto: Vaca Films)

Arian Moayed es Sylvain. Aparece en el tráiler cuando le hace una llamada al protagonista, él luce desesperado y entra en pánico. Luego se ve una explosión.

Él es actor iraní nacido el 15 de abril de 1980. Actuó en obras de teatro como “Bengal Tiger at the Baghdad Zoo” y “The Humans”. Formó parte del elenco de “Succession”. Apareció en “Spider-Man: No Way Home”.

EMILY KUSCHE ES MILA

La actriz interpreta a Mila en "Retribution" (Foto: Emily Kusche / Instagram)

Emily Kusche es Mila. Ella tiene un papel secundario en la película “Retribution”.

Es una actriz alemana conocida por la serie de suspenso televisivo “Sløborn” (“The Island” en los mercados de habla inglesa). En el cine participó en “Balloon” (2018) y “Cortex” (2020).