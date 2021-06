“¿Quién mató a Sara?” ha sido todo un éxito. Con dos temporadas en Netflix y a la espera de una tercera, incluso se convirtió en la primera serie realizada en Latinoamérica en ser doblada a más de ocho idiomas. En la ficción, Leo Deluglio da vida a la etapa adolescente del protagonista, Álex Guzmán, quien va preso injustamente por la muerte de su hermana.

La serie de Netflix incluye múltiples flashbacks donde vemos el período previo y las secuelas de la muerte de Sara. En ese entonces, Alex trabajaba como entrenador personal para Rodolfo; de hecho, en el gimnasio es donde Sara y Rodolfo se conocen y donde empieza todo el drama que termina (o comienza) en el desafortunado viaje al lago.

En una entrevista, el actor argentino Leo Deluglio contó algunos detalles de su carrera, sobre su experiencia trabajando en “¿Quién mató a Sara?”, su preparación; entre otras cosas. Pero lo que ha llamado la atención de sus fans es la revelación sobre sus inicios, cuando llegó por primera vez a México para hacerse de un nombre.

En la ficción, Leo Deluglio da vida a la etapa adolescente del protagonista, Álex Guzmán, quien va preso injustamente por la muerte de su hermana (Foto: Netflix)

LAS CONFESIONES DE LEO DELUGLIO Y CUANDO SOLO TENÍA PARA COMER ATÚN Y ARROZ

Durante una entrevista con Infobae, Deluglio confesó que para él, la preparación profesional siempre ha sido tan importante como el trabajo mismo, pues considera que son las bases con las que podrá interpretar un papel. Esta forma de pensar, lo llevó a invertir la mayor parte de su dinero a tomar clases de neutralización de acento sin importar que debiera atenerse a la misma dieta durante mucho tiempo.

“Cuando llegué [a México] tenía poco dinero: comía mucho atún con arroz porque no me alcanzaba para mucho más. El resto de plata que me quedaba, lo gastaba en clases de neutralización de acento, con un profesor, con quien ahora tengo una relación de amistad porque me ayudó infinitamente en mi trabajo”, confesó el actor argentino.

“Esto lo hice a la par de Manolo Cardona, que es colombiano. Los dos tuvimos que buscar controlar el tema de la nacionalidad para comunicar, porque el personaje es mexicano y los dos interpretamos al mismo”, agregó.

El argentino Leo Deluglio y el colombiano Manolo Cardona interpretan a Alejandro 'Alex' Guzmán Zaldivar en distintas edades (Foto: Netflix)

En otro momento, el actor recordó que antes de mudarse a México, gozaba de cierta fama y comodidad en Argentina, gracias a su papel en “Patito feo” y su paso por Disney Channel. No obstante, de un momento a otro dejó de recibir ofertas de proyectos, lo que le llevó a probar suerte con el modelaje en tierras aztecas; este cambio sucedió de manera repentina y significó un reto para Deluglio, en especial desde una perspectiva anímica al dejar a su familia y amigo.

“Fue por un momento muy especial. Me iba muy bien en Argentina después de ‘Patito feo’ y mi paso por Disney Channel. En 2014 estuve muy frustrado porque no agarraba nada: mi mánager me pasaba proyectos de Cris Morena y Polka pero no llegaba a nada”, contó. “Eso me generó impotencia y frustración porque yo tenía muchas ganas de trabajar. Al poco tiempo, me contactó una agencia de modelos de México, que me garantizó las puertas abiertas para cuando yo deseara”, agregó.

“Tres meses me llevó todo el tema de papeles. Saqué pasaje y me fui. Me esperaban con un departamento para compartir con otros chicos. Fue una linda experiencia para empezar, pero me fui triste de Argentina y con mucho miedo, porque no sabía con qué me iba a encontrar, además de dejar a los afectos”, confesó Leo Deluglio.