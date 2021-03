Una nueva pista en torno lo que podría ocurrir en “Rápidos y furiosos” 9 ha salido a la luz: Vincent Sinclair, el hijo de Vin Diesel, aparecerá en la novena película de la renombrada ‘The Fast Saga’ interpretando a la versión infantil de Dominic Toretto. Esto supone que su presencia explicaría una importante retrocontinuidad (retcon) de la franquicia “Fast & Furious”. A medida que se acerca el estreno de “F9”, se revelan más detalles sobre la trama, incluida la presentación del hermano de Dom, Jakob Toretto (John Cena).

Después de unirse a Cipher (Charlize Theron) en “The Fate of the Furious” en un intento por mantener a salvo a sus amigos y familiares, Dom se verá obligado a encontrarse con laciberterrorista Cipher una vez más cuando el villano resurja. Sin embargo, esta vez, cuenta con la ayuda del hermano menor de Dom, Jakob, que no solo está trabajando con la villana, sino que es un asesino mortal que tiene una venganza personal contra su propia sangre. No está claro cómo Mia Toretto (Jordana Brewster) encaja en la ecuación, pero todo el equipo deberá unirse mientras Cipher y Jakob amenazan su bienestar.

Para agregar al tema de la familia, el hijo de Dom, Brian, aparecerá en gran medida en la película, pues Dom aparentemente se ha establecido con Letty Ortiz (Michelle Rodríguez) para convertirse en un hombre de familia más. Casualmente, el propio hijo de Diesel, Vincent Sinclair, aparecerá en “F9” como la versión más joven del protagonista. La noticia indica el plan de la novena entrega para incorporar un nuevo conjunto de flashbacks, que tienen la oportunidad de proporcionar información sobre la mayor retrocontinuidad de “Fast & Furious” que involucra y justifica la existencia de Jakob.

La familia será también el enemigo cuando Jakob, el hermano de Toretto, llegué para enfrentarlo (Foto: Universal Pictures)

POR QUÉ “FAST & FURIOUS” NECESITA EXPLICAR LA EXISTENCIA DE JAKOB

Cuando el tráiler de “F9” introdujo a Jakob en la historia, la franquicia creó un retcon innegable. Hasta este punto, la saga le dado suma importancia a la familia, especialmente mostrando cuán cerca se mantuvo Dom con su hermana Mia hasta adultos.

Dicho esto, la pareja presumiblemente tuvo otro hermano todo este tiempo, pero nunca mencionó su nombre. Con el hijo de Diesel interpretando al joven Dom, con suerte “Rápidos y furiosos” 9 usará flashbacks para explicar la difícil relación de ambos hermanos. La presencia de la versión infantil del protagonista no solo podría arrojar más luz sobre la familia Toretto, sino que también podría aclarar por qué Jakob se convirtió en el forastero con una peligrosa venganza.

“Fast & Furious” se ha tomado el tiempo de sumergirse en la historia de fondo de Dom, pero parece que la franquicia necesitará profundizar aún más para llenar con éxito algunos vacíos evidentes. Si ‘The Fast Saga’ elige no ir en esa dirección, el retcon se convertiría esencialmente en un agujero de la trama que distraerá a los fans. Con la historia de la franquicia y los cambios en la línea de tiempo, es más que probable que los misterios que rodean a Jakob sean resueltos en algún momento. Aunque, vale decir, que la participación del hijo de Vin Diesel interpretándolo en versión de niño sigue sin ser clara, todas las señales apuntan a la narrativa de Jakob.