El anuncio de que Sung Kang será parte de la nueva serie “Obi-Wan Kenobi” fue una de las gratas sorpresas de Disney Plus. Y es que el actor estadounidense de ascendencia surcoreana es uno de los personajes más queridos de la franquicia de “Rápidos y furiosos” y, de hecho, volverá a aparecer este año en su novena película.

El rodaje “Obi-Wan Kenobi” está programado para comenzar en abril, y una de las noticias más recientes en torno a la producción fueron las adiciones al elenco. Allí conocimos que Sung Kang será parte de la historia, junto a Ewan McGregor y Hayden Christensen, retomando sus papeles de Star Wars como Obi-Wan y Darth Vader, respectivamente; además, también formarán parte Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell y Benny Safdie.

En torno a la noticia de la incorporación de Sung Kang a la serie existe un dato curioso que guarda relación entre “Rápidos y furiosos” y “Star Wars”. Para muchos, el veterano personaje de ‘The Fast Saga’ podría ser un recién llegado a la ‘galaxia muy, muy lejana’, pero en realidad el actor ya tiene una conexión con un héroe legendario de la franquicia de ciencia ficción. Aquí te contamos todos los detalles.

Han Lue, interpretado por el actor Sung Kang, volverá a la franquicia en “Fast & Furious 9”, una de las últimas películas de la saga (Foto: Universal Pictures)

POR QUÉ ES TAN CURIOSO EL INGRESO DE SUNG KANG A “OBI-WAN KENOBI”

Sung Kang hizo su debut en la franquicia en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (2006) antes de aparecer en tres secuelas adicionales. En “Furious 7”, se reveló el alias de Han para no ser identificado por las autoridades. En un vistazo rápido a su archivo, se dio a conocer que usó el nombre falso de Han Seoul-Oh.

El alias era un divertido Easter egg, pero se convirtió en uno de los mejores gags de la serie de películas “Fast & Furious” hasta ahora. Ahora, con la incorporación del actor a la serie de Disney Plus, puede completar este círculo.

Claramente, Han Seoul-Oh es un guiño a la figura icónica de “Star Wars”, Han Solo, originalmente interpretado por Harrison Ford. En realidad, el personaje de Kang se llama Han Lue. Al ver que Han pasó un tiempo huyendo, se vio obligado a elegir un nombre falso para evitar ser capturado. Jugando con el pasado de Han Solo al querer trabajar solo, Han eligió un nombre en clave para emular su propia situación.

Si bien es poco probable que el personaje de Sung Kang se encuentre alguna vez con el verdadero Han Solo, ciertamente sería posible que la figura apareciera en función de la línea de tiempo de los eventos. Dicho esto, el actor pronto repetirá su papel como su versión de Han Seoul-Oh en la esperada “Fast & Furious 9”. El personaje no solo tendrá la oportunidad de extender su presencia en “Fast & Furious”, sino que el actor tendrá la oportunidad de continuar con la broma antes de dar el salto a “Star Wars”.