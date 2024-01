Tras una exitosa segunda temporada, se confirmó que la serie “Reacher” tendrá una tercera entrega con, evidentemente, Alan Ritchson a la cabeza. El actor que interpreta a Jack se ha ganado muchas buenas críticas por su papel y también el derecho de dar ciertos comentarios sobre lo que le gustaría ver en el futuro de la serie.

Si bien aún no hay detalles sobre la nueva temporada de la serie —como cuál novela de Lee Child se elegirá para su recreación—, existen diversas opiniones de los espectadores sobre lo que debería suceder en la historia. Sin embargo, son los directivos quienes finalmente tienen la última palabra.

En ese sentido, parece que no solo los fanáticos de la producción estadounidense quieren ver algunas peculiares cosas en los venideros capítulos. Alan Ritchson, el actor principal de “Reacher”, también ha dado su opinión, manifestando qué es lo que le gustaría presenciar en la futura tercera temporada de la aclamada serie.

ALAN RITCHSON QUIERE VER NUEVAMENTE A ALGUNOS PERSONAJES

Una de las reglas de Lee Child es que los personajes no deben volver para no generar un elenco establecido en la historia, ya que el papel de Jack Reacher es de un vagabungo sin techo fijo y que va a donde sus aventuras lo lleven. No obstante, hubo ya ocasiones en que ciertos personajes han vuelto, siempre y cuando dé su aprobación.

Aprovechando esa flexibilidad, el actor Alan Ritchson, a inicios de año, tuvo una conversación con el medio Variety y dejó en claro que le gustaría que algunos personajes regresen para la tercera temporada. Si bien ese fue su deseo, él no es quien toma esas decisiones y solo será cuestión de tiempo descubrir si sus recomendaciones fueron escuchadas o no.

“Para cuando la gente llegue al final de la temporada, dirán: ‘Las temporadas 1 y 2 son muy buenas, pero ¿hacia dónde puede ir a partir de ahora?’ Quiero ver más del 110°. ¿Cómo vamos a meterlos? Estoy seguro de que volveremos a tener los mismos problemas en la temporada 3″, fueron las palabras del artista.

Por más que haya dicho esas afirmaciones, se desconoce si fue solo un consejo o un spoiler de lo que podría suceder en la nueva temporada de “Reacher”. Lo que sí fue evidente es que ya no dio mayor información sobre lo que se vendrá, además de que se desconoce si él mismo sabe algo o no de la nueva trama.

Alan Ritchson en un momento del episodio final de la temporada 2 de "Reacher". (Prime Video)

FICHA TÉCNICA DE “REACHER”