Los siete episodios de “Clanes” (“Gangs of Galicia” en inglés) no fueron suficientes para muchos espectadores de la serie española de Netflix, que si bien atrapó a la audiencia desde que fue estrenada el pasado 21 de junio de 2024, la duda que ahora la embarga es saber si tendrá una segunda temporada. ¿Ansioso por saberlo? En esta nota, te contamos lo que sabemos. Cabe precisar que esta producción está dirigida por Jorge Guerricaechevarría y protagonizada por Clara Lago, Tamar Novas y Xosé Antonio Touriñán.

Antes te mencionamos brevemente su sinopsis: la historia se centra en Ana, una prestigiosa abogada de uno de los mejores bufetes de Madrid que decide dejar todo para ir a Cambados con el único propósito de encontrar al asesino de su padre, de quien descubre que llevaba una doble vida, pues era un testigo protegido. Para lograrlo, la joven se infiltra en un cartel de drogas en Galicia para acercarse a su líder.

Clara Lago como Ana y Tamar Novas como Daniel en la serie española "Clanes" (Foto: Netflix)

“CLANES”, ¿TENDRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA EN NETFLIX?

A pesar de la gran expectativa del público, Netflix aún no ha confirmado si “Clanes” tendrá una segunda temporada. Quizá es muy pronto para decidirlo, toda vez que la producción se estrenó hace pocos días, por lo que estaría esperando ver la recepción de los suscriptores al gigante de streaming, aunque hasta el momento no le va mal, pues en varios países se ha convertido en la favorita. En tanto, sus actores también se han mostrado felices con el resultado.

¿QUÉ VERÍAMOS SI SE CONFIRMA “CLANES 2″?

Para mencionarte qué veríamos en una segunda entrega debemos mencionar, aunque sea de forma breve, cómo terminó la serie. ¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Tras una operación policial, Daniel termina en prisión, por lo que los colombianos no reciben su droga, causando su enojo y buscando a Ana como responsable. Ella oculta su identidad, pues además de esta amenaza, la gente de los Padín está segura de que la mujer entregó al muchacho, algo que le cuenta al joven cuando va a visitarlo; no sólo ello, le dice que está esperando un hijo suyo.

Con esa brevísima explicación, suponiendo que se confirma “Clanes 2″, la serie debe resolver algunas dudas que quedaron en el aire. Por ejemplo: ¿Qué pasará con Ana ahora que está embarazada? ¿Qué hará Daniel al saber que se convertirá en padre: acaso colaborará con la justicia para reducir su pena? ¿Los trabajadores de los Padín descubrirán que la abogada no es la responsable de que su líder esté en la cárcel? ¿Se descubrirá que la mamá de Daniel le fue infiel a su padre con Silva?

No se puede decir qué pasaría si dan luz verde a una entrega dos, pero mientras no se determine bien lo que ocurrirá con los protagonistas, no podríamos esperar mucho, ya que Daniel estará en prisión por bastante tiempo.

Tendremos que esperar a lo que decida Netflix para empezar a deducir en qué se centraría la nueva trama.