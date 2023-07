El estreno de la segunda parte de la temporada 2 de “Record of Ragnarok”, anime de éxito en Netflix, ha despertado más preguntas entre los seguidores de esta ficción de dioses y personajes históricos. En especial, los que no han leído el manga de “Shūmatsu no Valkyrie” tienen incógnitas sobre algunos personajes que todavía no aparecen o que recién harán su debut en la producción televisiva, como Papiyas, el Rey Demonio del Sexto Cielo.

Uno de los más conocidos y preferidos del público del anime es Buda, el irreverente dios que prefirió luchar junto a los humanos en el Ragnarok, generando una aversión por los otros seres divinos, quienes lo consideran como un traidor.

Lo cierto es que este ser iluminado no quiere seguir órdenes y le ha agarrado cariño a la humanidad: cree en su redención y no espera que sean desaparecidos de la existencia sin más. Por eso, con su gran fuerza, se ha convertido en un extraordinario aliado de las filas de los humanos.

Sin embargo, en el manga, Buda tuvo un gran reto al enfrentar, primero, a Zerofuku y, casi de inmediato, a Papiyas, uno de los personajes más oscuros y temidos de “Record of Ragnarok”. Aquí te contamos lo que se sabe de este luchador.

¿QUIÉN ES PAPIYAS EN “RECORD OF RAGNAROK”?

Papiyas nació de la convergencia entre la luz y la sombra y fue el responsable de la destrucción de la mitad del reino Helheim, antes de que Hades asumiera como gobernante. El ser oscuro de “Record of Ragnarok” se encargó, sin ayuda, de avasallar ese territorio pero desapareció de manera repentina tras el caos.

Los pocos rastros que quedaron de él, fueron recolectados por Beelzebub, quien los insertó, en una forma de semilla, en Zerofuku. Así es cómo, en la sexta ronda del Ragnarok, Papiyas reaparece de una forma muy particular. Porque se dio después de que Buda lograra que Zerofuku sintiera felicidad.

La luz de ese sentimiento, sin embargo, terminó por transformarlo en Papiyas, un ser que prácticamente absorbió y desapareció su cuerpo, a partir de los cuernos que se desprendieron de la cabeza. Ensombrecido por una energía repentina, el Rey Demonio del Sexto Cielo hizo su aparición ensangrentado.

La dualidad del personaje le jugará en contra cuando se enfrente a Buda. Papiyas comienza asegurando que es más fuerte que antes y que, a pesar de todavía no acostumbrarse a sus nuevas habilidades, puede vencer al dios traidor. Sin embargo, su gran debilidad serán las emociones, como el miedo y la desesperación.

Así es cómo su pelea contra Buda se complica en el manga de “Shūmatsu no Valkyrie”, una de las mejores batallas de la ficción, la cual ha generado una expectativa mayor entre los usuarios de la plataforma de streaming Netflix.

Papiyas atacando a Buda en el manga de “Record of Ragnarok” (Foto: Tokuma Shoten)

¿CUÁLES SON LOS PODERES DE PAPIYAS?

Biokinesis

Esta habilidad le permite crear y moldear objetos a partir de su cuerpo. Usa su sangre y su carne para formar armas, las cuales incluso puede modificar en plena batalla y cuando quiera. De igual forma, puede hacer cualquier modificación a su organismo.

Makai Tensho

Este poder permite potenciar su biokinesis y conseguir un ataque más certero y destructor. Así, puede incrementar la fuerza y velocidad de su brazo para conseguir una mayor precisión para destruir su objetivo, como lo hizo con el escudo Ahimsa de Buda.

Arataka

Esta habilidad la usó cuando empuñó una espada creada por su biokinesis. Se trata de un gran ataque cortante, hecho con una fuerza impresionante que, en su pelea con Buda, pudo romper el Rokudo.

¿CÓMO VER “RECORD OF RAGNAROK” EN NETFLIX?

La parte 2 de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” se encuentra disponible en Netflix desde el miércoles 12 de julio. El popular anime, de esta manera, tiene sus dos temporadas completas en la plataforma de streaming y puedes verlas, con una suscripción, a través de este enlace.

