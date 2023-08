“Red, White & Royal Blue” (“Rojo, blanco y sangre azul” en español) es una comedia romántica de Amazon Prime Video que está disponible desde el 11 de agosto en la plataforma de streaming. La cinta se basa en la novela de 2019 del mismo nombre de Casey McQuiston y para llevarla a la pantalla se hicieron algunos cambios.

Matthew Lopez, director de “Red, White & Royal Blue”, se centró en ofrecer una buena película en lugar de una adaptación fiel, lo que hizo que tomara varias decisiones al momento de llevar la historia a la pantalla. Así, el cineasta reveló en consisten esas modificaciones.

En una entrevista, Matthew Lopez contó por qué se habían realizado cambios importantes en el material de origen de “Red, White & Royal Blue”, incluida la eliminación un personaje y la modificación de otro. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

La cinta coescrita por Ted Malawer se basa en la novela de 2019 del mismo nombre de Casey McQuiston (Foto: Amazon Prime Video)

LOS CAMBIOS ENTRE EL LIBRO Y LA PELÍCULA DE “RED, WHITE AND ROYAL BLUE”

En conversación con la revista People, Matthew Lopez reveló que “Red, White & Royal Blue” tiene varias modificaciones en comparación con la novela original. No se realizó una adaptación fiel, por lo que el cineasta tuvo que tomar algunas decisiones.

Por ejemplo, Matthew Lopez indicó que en la película “Red, White & Royal Blue” se eliminó a la hermana de Alex, June, también hicieron que los padres de Alex permanezcan juntos y se cambió a la abuela de Henry por un abuelo.

“Como director de una película, tienes una responsabilidad muy diferente a la del autor de un libro. Mi actitud al respecto es que, por muy largo que sea el audiolibro, réstale dos horas y eso es lo que no está en la película. Cualquier cosa que no fuera sobre Alex y Henry no pertenecía a la película”, explicó Matthew Lopez.

Taylor Zakhar Perez como Alex Claremont-Diaz y Nicholas Galitzine como el Príncipe Henry en la película "Red, White & Royal Blue" (Foto: Amazon Prime Video)

El director de “Red, White & Royal Blue” también señaló que “todo quedó claro en cuanto a la toma de decisiones“ cuando se centró en entregar una buena película en lugar de una adaptación fiel.

“Todo lo que no alimentó esa historia tuvo que desaparecer. Es solo la lógica de la narración de películas. De hecho, hay menos de 20 segundos de la película en los que uno u otro no aparece”, agregó Matthew Lopez, quien debutó como director de películas con la cinta de Amazon Prime.

“Estaba tomando decisiones que tal vez tendría que explicarles a los fanáticos más adelante, pero al final del día, sabía que lo que estaba haciendo era lo mejor para la película”, puntualizó.