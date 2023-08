Dirigida por Edward Ornelas, Christina Choe, Deborah Kampmeier y Patricia Cardoso, “Harlan Coben’s Shelter” (“Refugio” en Hispanoamérica) es una serie de Amazon Prime Video que cuenta con ocho episodios, que se emitirán desde el 18 de agosto al 22 de septiembre de 2023.

El drama de suspenso basado en el primer libro publicado en la serie “Mickey Bolitar” de novelas para adultos jóvenes sigue a Mickey Bolitar, un estudiante de secundaria con varios traumas que tras mudarse con su tía debido a la muerte de su padre, se ve envuelto en la misteriosa desaparición de una alumna de su escuela, lo que le lleva a descubrir secretos inimaginables de su comunidad.

Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith, Abby Corrigan, Tovah Feldshuh, Sage Linder y Brian Altemus conforman el elenco principal de “Harlan Coben’s Shelter”. Pero ¿quién es quién en la nueva serie de Amazon Prime Video?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HARLAN COBEN’S SHELTER”?

1. Jaden Michael como Mickey Bolitar

Jaden Michael, conocido por interpretar al joven Colin Kaepernick en la serie “Colin in Black & White”, da vida a Mickey Bolitar, un adolescente que se muda con su tía después de la trágica muerte de su padre. Aunque trata de mantenerse optimista, la desaparición de la nueva chica Ashley lo altera todo.

Jaden Michael como Mickey Bolitar en la serie "Harlan Coben’s Shelter" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Constance Zimmer como Shira Bolitar

Constance Zimmer, conocida por interpretar a Dana Gordon en “Entourage”, a Claire Simms en “Boston Legal” y a Quinn King en “UnREAL”, asume el rol de Shira Bolitar, la tía de Mickey que regresó a Kasselton para cuidar al hijo de su hermano. Ella también esconde algunos secretos.

Constance Zimmer como Shira Bolitar en la serie "Harlan Coben’s Shelter" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Adrian Greensmith como Arthur ‘Spoon’ Spindell

Antes de unirse al elenco de “Refugio”, Adrian Greensmith protagonizó la película de Netflix “Metal Lords”. Ahora interpreta a Arthur ‘Spoon’ Spindell, uno de los primeros amigos que Mickey hace en su nueva escuela y uno de los que lo ayuda a investigar la desaparición de Ashley.

Arthur ‘Spoon’ Spindell junto a sus amigos en la serie "Harlan Coben’s Shelter" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Abby Corrigan como Ema Winslow

Abby Corrigan, que participó en “American Horror Stories”, “Castle Rock”, “Rectify”, “Banshee” y “Homeland”, es la encargada de interpretar a Ema Winslow, amiga de Mickey y Spoon que también ayuda en la investigación.

Abby Corrigan como Ema Winslow en la serie "Harlan Coben’s Shelter" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Tovah Feldshuh como Bat Lady

Tovah Feldshuh, que fue parte de producciones como “A Walk on the Moon”, “She’s Funny That Way” y “Kissing Jessica Stein” y “The Walking Dead”, asume el rol de Bat Lady en la nueva serie de Amazon Prime Video. Se trata de una mujer misteriosa que vive en una casa abandonada en Kasselton.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Refugio”: