La séptima temporada “Rick and Morty” llega a mediados de octubre de 2023 y continuará los eventos del último capítulo de la anterior temporada. Por lo tanto, seguirán a los protagonistas mientras exploran las grietas de la galaxia que se han registrado como si tuvieran a Rick Prime en ellas. Además, es importante recordar que Rick quiere vengarse de Rick Prime por quitarle a su familia.

Justin Roiland ya no es parte del proyecto y no prestará su voz a los roles protagónicos de “Rick and Morty”, pero el resto del elenco de voces regresa para la temporada 7, entre ellos, Spencer Grammer, Chris Parnell, Sarah Chalke. A ellos se suman estrellas invitadas como Peter Dinklage, Lisa Kudrow, Paul Giamatti, Jack Black, Daniel Radcliffe, David Mitchell, Robert Webb y Matt King.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “RICK AND MORTY”?

La temporada 7 de “Rick and Morty” se estrenará el 15 de octubre de 2023 a través de Adult Swim y HBO Max. Los diez episodios se lanzarán cada domingo.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega de la serie animada solo se necesita una suscripción a cualquiera de las dos plataformas de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 7 DE “RICK AND MORTY”

REPARTO DE “RICK AND MORTY 7″

Por confirmar como Rick Sanchez y Morty Smith

Chris Parnell le da voz a Jerry Smith

Spencer Grammer le da voz a Summer Smith

Sarah Chalke le da voz a Beth Smith y Space Beth

Peter Dinklage

Lisa Kudrow

Paul Giamatti

Jack Black

Daniel Radcliffe

David Mitchell

Robert Webb

Matt King