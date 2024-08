“Rick and Morty: The Anime” es una serie animada creada y desarrollada por Takashi Sano. Aunque se basa en la serie animada del mismo nombre de Justin Roiland y Dan Harmon, se trata de un proyecto único y no se conecta con los eventos del programa principal. ¿Quieres saber más sobre la comedia de ciencia ficción producida por Koji Iijima?

La tercera serie de la franquicia fue producida por Studio Deen, Sola Entertainment y Telecom Animation Film para Adult Swim y se estrenará después de cinco cortometrajes piloto lanzados del 29 de marzo de 2020 al 12 de noviembre de 2021.

“Creo que será realmente auténtica. No se trata de sumergirse demasiado en la serie principal”, adelantó el productor Scott Marder en una entrevista con GamesRadar+.

La serie animada "Rick and Morty: The Anime" tiene 10 episodios (Foto: Adult Swim/ Max)

SINOPSIS DE “RICK AND MORTY: THE ANIME”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Max, “en ‘Rick and Morty: The Anime’, Rick se relaja en un pseudomundo entre multiversos, Summer ayuda a Beth Espacial a luchar contra la malvada Federación Galáctica y Morty se enamora de una misteriosa chica que resulta ser un ser atemporal”.

“Lo que he intentado lograr en estos 10 episodios es coger todas mis partes favoritas de Rick y Morty, comprimirlas para extraer su esencia y luego agregar un toque japonés único”, explicó el director Takashi Sano.

“Me gustaría que disfrutaran de las aventuras de Rick y Morty mientras viajan a través del tiempo y el espacio, enredados en todo tipo de caos. Y después de los 10 episodios, creo que se encontrarán en un estado mental peculiar. Y creo que ese estado refleja mejor los sentimientos que tengo al ver Rick y Morty. Espero que disfrutéis la nueva serie. ¡Por favor, veanla!”, agregó.

¿CÓMO VER “RICK AND MORTY: THE ANIME”?

“Rick and Morty: The Anime” se estrenará el viernes 16 de agosto de 2024 en Max y en Adult Swim, por lo tanto, para ver la nueva serie de la franquicia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “RICK AND MORTY: THE ANIME”

REPARTO DE “RICK AND MORTY: THE ANIME”

Yōhei Tadano (Japonés); Joe Daniels (Inglés) como Rick Sanchez

Keisuke Chiba (Japonés); Gabriel Regojo (Inglés) como Morty Smith y President Morty

Manabu Muraji [ja] (Japonés); Joe Daniels (Inglés) como Jerry Smith

Akiha Matsui [ja] (Japonés); Donna Bella Litton (Inglés) como Summer Smith

Jun Irie [ja] (Japonés); Patricia Duran (Inglés) como Beth Smith y Space Beth

Manabu Muraji (Japonés) como AI Driver and Hologram Transvestite

Yuki Minami (Japonés) como Hologram Girl

Hinata Tadokoro, Daiki Kobayashi, Hodaka Mieno, Nanami Yamashita y Kazuya Saji como seres del futuro

Misa Ishii (Japonés) como Jessica

Joe Daniels le da voz a Rick y Gabriel Regojo le da voz a Morty en la serie animada "Rick and Morty: The Anime" (Foto: Adult Swim/ Max)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “RICK AND MORTY: THE ANIME”?

“Rick and Morty: The Anime”, que cuenta con Maki Terashima-Furuta como productor ejecutivo, tiene diez episodios.