En la quinta temporada de “Riverdale” se produjo un salto en el tiempo de siete años que permitió a los actores de la serie de The CW interpretar a personajes más cercanos a su edad real y no a estudiantes de secundaria.

Sin embargo, aunque con el salto en el tiempo cada personaje ha evolucionado de manera diferente y ha encontrado un nuevo no todo ha sido exactamente perfecto. Por eso, Screen Rant compartió una lista con las cosas que no tienen sentido tras el salto temporal.

10. LA MAMÁ DE ARCHIE NO LO RECIBIÓ CUANDO VOLVIÓ A CASA

Después de varios años en el ejército y un fuerte accidente, lo lógico es que la madre de Archie lo recibiera en cuando volvió a Riverdale, pero eso no sucedió. Resulta algo extraño considerando el estrecho vínculo que él tenía con Mary.

La madre de Archie no lo recibió cuando volvió a casa (Foto: The CW)

9. MARY ALQUILA LA CASA A LOS GHOULIES

Sin su hijo en ese pueblo es normal que Mary volviera a la ciudad, lo que no es normal es que decidiera alquilar su casa a los Ghoulies. No parecía necesitar dinero con urgencia, entonces, ¿por qué no dejar la casa vacía para que Archie tuviera un lugar al que volver?

¿Por qué Mary alquiló la casa de Fred Andrews? (Foto: The CW)

8. LOS PLANES DE HIRAM

Si la intención de Hiram es financiar su pueblo vecino porque destruyó Riverdale y lo convirtió en un lugar tan terrible. ¿No sería cuestión de tiempo antes de que los Ghoulies invadieran SoDale? Además, no reduciría su valor al estar cerca de un lugar tan malo.

Hiram se encargó de destruir Riverdale durante la ausencia de Archie y los demás (Foto: The CW)

7. EL MATRIMONIO DE VERONICA CON UN HOMBRE COMO SU PADRE

Después de enfrentar a su padre y hacer de todo para no parecerse a él, Veronica se casó con Chad, un hombre muy parecido a Hiram. Aunque parece que ya empezó a notar algunas similitudes, especialmente luego del huevo Glamerge.

¿Por qué Veronica se casó con un hombre como Chad? (Foto: The CW)

6. JUGHEAD ESCONDIÉNDOSE DE LOS COBRADORES DE DEUDAS

A pesar de su talento y su admisión a una escuela prestigiosa, Jughead enfrenta un bloqueo que ha provocado relaciones fallidas, acumulación de facturas y problemas con la bebida. Tal vez le sucedió algo tras convertirse en un autor de best-sellers, pero aún no queda claro por qué los cobradores de deudas lo persiguen.

¿Qué sucedió con Jughead en esos siete años? (Foto: The CW)

5. LA CARRERA DE CHERYL

Cheryl parecía determinada a dirigir el negocio familiar y continuar el legado Blossom, pero algo cambió en esos siete años que afectó sus finanzas y la obligó a incursionar en la falsificación de pintura.

¿Dónde quedó la determinación de Cheryl Blossom? (Foto: The CW)

4. LA SEPARACIÓN DE ALICE Y FP

Antes del salto en el tiempo de la quinta temporada de “Riverdale”, FP Jones se separó de Alice para alejar a su hija de los problemas del pueblo. Aunque eso era necesario debido a la salida del actor de la serie, no resulta convincente para una pareja que esperó tantos años para estar junta.

¿Por qué Alice no se marchó con FP de Riverdale? (Foto: The CW)

3. REGGIE TRABAJANDO PARA HIRAM

Tras el salto temporal, Reggie apareció como el secuaz de Hiram Lodge, lo que no tiene mucho sentido considerando que siempre apoyo a Veronica en sus jugadas para frenar a su padre. Aunque lo más probable es que vuelva a estar de lado de los protagonistas.

¿Reggie renunciará a su trabajo con Hiram? (Foto: The CW)

2. AHORA TODOS SON PROFESORES

Cuando Riverdale High estaba a punto de cerrar y los profesores renunciaron a trabajar en otra escuela, Archie propuso que él y sus amigos se convirtieran en maestros sustitutos, al menos temporalmente, y todos aceptaron sin pensarlo mucho, ¿y sus vidas lejos del pueblo?

Archie, Betty, Veronica, Jughead y el resto se convirtieron en profesores (Foto: The CW)

1. RIVERBUCKS

En el anterior episodio de “Riverdale”, Veronica propuso los Riverbucks, dinero impreso que solo se puede usar en la ciudad de Riverdale. Aunque es una idea interesante no tiene sentido que Ronnie intente revivir una ciudad haciendo circular dinero falso dentro de ella.