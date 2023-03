Tras ocho meses de espera, los fanáticos de “Riverdale” podrán disfrutar de la séptima y última temporada de la serie de The CW creada por Roberto Aguirre-Sacasa y basada en los personajes de Archie Comics. Aunque aún no se ha revelado el número de episodios de la entrega final, el presidente y director ejecutivo de The CW, Mark Pedowitz, indicó que habrá tantos como en temporadas anteriores.

Al final de la sexta entrega, Riverdale sí se salvó del cuerpo celeste, pero regresó al pasado, específicamente a 1955. Por lo tanto, la trama será aún más extraña en los nuevos capítulos. En una conversación con Entertainment Weekly, Aguirre-Sacasa reveló que la séptima y última temporada es “probablemente, extrañamente, nuestra temporada más arraigada”.

“Gracias a Dios, los años 50 fueron tan locos como lo fueron, porque ha sido muy divertido estar en ese mundo”, indicó. “Cada temporada exploramos los tropos de un género específico, ya sea sobrenatural, pulp o crimen. Este año nuestro género es la década de 1950, por lo que estamos en diálogo con el mito estadounidense de lo que fue la década de 1950 frente a la realidad”.

Cheryl, Archie y Jughead en la séptima temporada de "Riverdale" (Foto: The CW)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 7 DE “RIVERDALE”?

La séptima y última temporada de “Riverdale” se estrenará el 29 de marzo de 2023 a las 9 pm (Hora del este) a través de The CW en Estados Unidos.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “RIVERDALE 7″ EN AMÉRICA LATINA?

En América Latina, la temporada final de “Riverdale” también se estrenará el miércoles 29 de marzo, pero a las 11 pm a través de Warner Channel.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “RIVERDALE 7″ EN ESPAÑA?

En España, la última temporada de “Riverdale” llegará el jueves 30 de marzo a través de Movistar+.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 7 DE “RIVERDALE”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 7 DE “RIVERDALE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “la séptima temporada va a donde ninguna temporada se ha atrevido a ir antes: ¡la década de 1950! Retomando donde terminó la última temporada, Jughead Jones se encuentra atrapado en la década de 1950. No tiene idea de cómo llegó allí, ni cómo volver al presente”.

“No es una ruptura dura y completa con lo que vino antes”, adelantó el showrunner a Decider en una entrevista de julio de 2022. “Jughead recuerda todo lo que pasó. Y creo que nuestros personajes, sean conscientes o no, tienen un recuerdo emocional de lo que han pasado... Todavía está en continuidad”.