Lo que tanto pedían los fanáticos de “Riverdale” y “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) finalmente sucedió, Sabrina Spellman apareció en el pueblo de Archie, Betty, Veronica, Jughead y Cheryl durante el evento especial de cinco episodios.

En ‘The Witching Hour(s)’ (6x04), mientras el cometa de Bailey pasa sobre Rivervale, Cheryl y Nana Rose revisan las trágicas historias de las mujeres Blossom a lo largo de los años. El evento celestial único en la vida impulsa a Cheryl a convocar a un rostro familiar: Sabrina Spellman.

Por lo visto, Sabrina es una vieja amiga de Cheryl, quien también es una bruja y en realidad es Abigail (y Poppy). Blossom solicita la ayuda de Spellman para transferir el espíritu de Nana Rose a su cuerpo. Con eso la anciana podrá vivir en el cuerpo de Cheryl y Abigail, reunirse con su amada Thomasina en el más allá.

Sabrina es una vieja amiga de Cheryl en el cuarto episodio especial de "Riverdale" (Foto: Netflix)

LA APARICIÓN DE KIERNAN SHIPKA EN “RIVERDALE”

“Hemos estado hablando de que Sabrina visite Riverdale desde la temporada 1, así que es emocionante que esto finalmente esté sucediendo, como parte de nuestro evento especial ‘Rivervale’”, confirmó anteriormente el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa en una entrevista con Entertainment Weekly.

“También es perfecto que ella aparezca para ayudar a Cheryl Blossom durante su hora de mayor necesidad. Todos en el set perdieron la cabeza, creo que los fanáticos también lo harán. Es realmente divertido y especial”, agregó.

Por su parte, Kiernan Shipka contó a ComicBook que “fue realmente interesante para mí volver a ponerme en sus zapatos porque no había sido ella en dos años. Me sorprendió lo rápido que se hizo cargo de nuevo. Era como andar en bicicleta y nunca se sabe sobre ese tipo de cosas. Nunca había interpretado a alguien y luego no, y luego volví y lo hice de nuevo. Así que eso era algo nuevo para mí. No sabía cómo iba a funcionar, y pensé, ‘Oh, esto me queda como un guante’. Y fue muy divertido”.

“Fue una locura porque siento que desde el episodio 1 de [Chilling Adventures of Sabrina] hemos estado hablando de hacer un crossover con Riverdale, y finalmente las estrellas se alinearon y creo que fue absolutamente el momento correcto”, compartió la actriz de 22 años con EW.

Asimismo, agregó: “Siempre estaba ansioso por llegar allí. Pero tiene sentido que sea después del hecho y que sea ahora, y estoy feliz de que haya extendido la vida de Sabrina, así que el tiempo realmente funcionó al final del día”.

Aunque los productores no han confirmado si Sabrina volvería para otros episodios de “Riverdale”, Shipka confesó que le encantaría volver a interpretar a la bruja adolescente. “Fue encantador volver a ponerse en su lugar. Espero que no sea la última vez que la veamos en Riverdale. Ciertamente me encantaría”, indicó Kiernan Shipka a TVLine.