La pandemia de coronavirus no solo ha afectado el ritmo de grabación de “Riverdale”, que terminó su cuarta temporada antes de tiempo y se trasladó a Vancouver, Canadá, para filmar su quinta entrega, también le ha pasado factura a una de sus protagonistas, Camila Mendes, quien interpreta a Veronica Lodge en la serie de The CW.

En una entrevista con la revista Health la actriz de 26 años confesó que ha sufrido ataques de pánico tras empezar el rodaje, debido a que las medidas de seguridad por la Covid-19 han sido muy extremas y no han podido salir de la ciudad desde entonces.

“Cuando comenzamos a filmar la temporada 5, comencé a tener ataques de pánico, lo cual fue extraño para mí. Creo que fue porque estaba en Vancouver y las fronteras estaban cerradas, nadie podía visitarnos”, explicó. “Empiezas a extrañar tu hogar y tu vida, y no tienes a tus amigos o comunidad contigo”.

Camila sufrió de ataques de pánico tras comenzar el rodaje de la quinta temporada de "Riverdale" (Foto: The CW)

Pero Camila Mendes encontró la manera de cuidar su salud mental e incorporó a su rutina baños relajantes y un tiempo de desconexión de la tecnología. “Estoy muy agradecida de estar trabajando y nunca querría que esto salga de lo que no estoy. Tomar baños ayudó con los ataques de pánico”, indicó.

“También aprendí en esos momentos a dejar mi teléfono y tomarme un descanso de la tecnología y meterme en la bañera con algo de música y un libro. Nunca hice eso antes de la pandemia, y ahora me encanta haber aprendido a hacerlo por mí misma”, agregó.

La actriz de “Riverdale” señaló que ese mal momento la ayudó a darse cuenta del ritmo de su vida antes de la pandemia: “Cuando todo esto comenzó, yo estaba en un lugar de mi vida que era ir, ir, ir. Nunca imaginé que tendría tiempo para simplemente sentarme y estar sol. Realmente me ha hecho reevaluar las prioridades”.

Asimismo, Camila Mendes compartió lo que hace para mantener su salud mental estable: “Veo a un terapeuta una vez a la semana, me ayuda a superar muchas cosas. También tengo un diario de gratitud. Lo conseguí de una coprotagonista. Cada día escribes algunas cosas breves por las que estás agradecido. Nunca pensé que sería una de esas personas, pero me encanta. Me encantaría escribir más en profundidad todos los días, pero simplemente no tengo tiempo. Entonces, con esto, es genial porque todavía estás chequeando contigo mismo y te sientes bien porque has hecho algo por ti mismo”.