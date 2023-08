CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La historia de Archie, Betty, Veronica, Jughead, Cheryl, Toni, Reggie, y el resto de sus amigos finalmente terminó el 23 de agosto de 2023 en el capítulo 20 de la séptima temporada de “Riverdale”, serie juvenil de The CW creada por Roberto Aguirre-Sacasa.

Previamente en la ficción protagonizada por K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner y Erinn Westbrook, a medida que los secretos del pasado de la ciudad comienzan a salir a la superficie, la pandilla debe tomar una decisión difícil que cambiará la vida de cada uno para siempre.

Así que en el episodio final de “Riverdale”, de vuelta al presente y anhelando su vida anterior, Betty, de 86 años, recurre a un amigo especial para que la ayude a revivir su último día del último año. Se trata de Jughead, quien fue el penúltimo del grupo en morir y regresa como un ángel para acompañarla a recordar un día de su juventud.

Betty regresa al día de su graduación en el último capítulo de "Riverdale" (Foto: The CW)

LO QUE SUCEDIÓ AL FINAL DE “RIVERDALE”

Luego de leer el nombre de Jughead en los obituarios, la anciana Betty interpretada por Michele Scarabelli, le habla a su nieta Alice sobre sus amigos y le pide que la lleve a Riverdale. Tras despertar de una siesta, el ángel la transporta al día en que recibieron sus anuarios y Betty vuelve a ser joven y se reúne con sus amigos.

Betty se reencuentra con su hermana Polly y su madre Alice, quien se divorció de Hal y se convirtió en azafata. Después de la graduación, Fangs sale de gira musical, pero sufre un accidente automovilístico y es el primer miembro de la pandilla en morir.

Durante un almuerzo, Kevin le pregunta a Betty por su relación con Archie, Jughead y Veronica, y ella admite que optaron por no tomar una decisión y pasar el resto de su último año como un cuarteto. Jughead señala que Kevin empezará una compañía de teatro fuera de Broadway y tendrá una vida plena junto a Clay. Ambos morirán de ancianos con unas semanas de diferencia.

En el último episodios de “Riverdale”, Jughead, en su versión de ángel, también cuenta que Cheryl se convertirá en una artista célebre y se mudará con Toni al oeste para tener vidas “plenas, hermosas y sexys”.

Madelaine Petsch y Vanessa Morgan en el último capítulo de "Riverdale" (Foto: The CW)

¿Con quiénes se quedan Betty, Archie, Veronica y Jughead?

Por supuesto, el acuerdo del cuarteto no duró mucho tiempo y eventualmente se separaron. Veronica regresó a Hollywood para convertirse en una gran magnate del cine, ganar dos premios Oscar y finalmente ser enterrada en el cementerio Hollywood Forever. En tanto, Archie se fue a California a trabajar en construcción, conoció a una dulce mujer y formó una familia. Al morir es enterrado en Riverdale junto a su padre.

Betty y Jughead también tomaron caminos separados, pero ambos comenzaron sus propias revistas exitosas y ninguno se casó. De regreso en la actualidad, la nieta de Betty la lleva a Pop’s, pero ya ha fallecido pacíficamente, así que al entrar al lugar, una vez más es joven y se puede reunir con sus amigos.

“Creo que cualquiera que te diga que siempre hubo un plan, está mintiendo”, reveló Schechter a Comicbook. “Desde el principio, tuvimos muchas conversaciones sobre no querer que esto fuera retro en el sentido equivocado y no querer ser reduccionista en el sentido equivocado. Existe este núcleo de Archie Comics sobre la familia, la ciudad, el crecimiento y todo lo universal. Pero siempre estaba Archie eligiendo entre dos chicas. Creo que hicimos un esfuerzo realmente consciente para alejarnos de eso en el piloto, y lo hemos mantenido en todo momento. Así que creo que fue moderno y apropiado. Cada uno de estos personajes tienen vidas tan grandes que estaban destinados a liderar. Creo que fue una elección muy valiente e interesante. Que no terminen juntos, en cierto modo, es más honesto. También te ayuda a recordar que cada una de estas relaciones es igualmente importante en su momento”.