Lady Gaga no solamente ha sabido destacar en el mundo del canto y de las increíbles coreografías, sino que también ha demostrado su gran talento para la actuación. Esto quedó demostrado en la película “House of Gucci”, también conocida como “La casa Gucci”, trabajo con el cual podría ganar una estatuilla dorada de los Óscar.

“La casa Gucci” es una película dirigida por Ridley Scott, un profesional en la dirección de cine que también es productor y guionista. Como parte del elenco de actores se puede ver a Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto y Jeremy Irons.

La cantante Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la exesposa de Maurizio Gucci, papel que recae sobre Adam Driver. En la película, Patrizia, es condenada a 29 años de prisión por planificar la muerte de su esposo, en Milán.

Lady Gaga es una famosa cantante que también ha incursionado en la actuación. (Foto: Getty Images)

Pero esta no sería la primera película de Lady Gaga debido a que antes ya había actuado en filmes como “Machete Kills” y en la saga “American Horror Story”. En “La casa Gucci” compartió algunas escenas con la actriz Salma Hayek.

LADY GAGA, SALMA HAYEK Y LA ESCENA ÍNTIMA QUE FUE ELIMINADA DE “LA CASA GUCCI”

La película “La casa Gucci” ha sido producida cuidando hasta el más mínimo detalle. En ese sentido, hubo una escena que el director permitió que las actrices Lady Gaga y Salma Hayek la realizaran, según lo señalado por la cantante. Así lo informó La Opinión.

Esta escena se trataba donde Patrizia Reggiani, tenía una relación de naturaleza sexual con Giuseppina ‘Pina’ Auriemm, personaje que es interpretado por Salma Hayek y la cual se iba a poder ver luego de la muerte de Maurizio Gucci, según añade La Opinión.

Salma Hayek interpreta a Giuseppina ‘Pina’ Auriemm en La casa Gucci. (Foto: AFP)

“Hay un lado muy diferente de la película que nadie ha llegado a ver, en el que Pina y yo desarrollamos una relación sexual”, sostuvo la cantante.

“Puede que aparezca en el corte del director, quién sabe (…) Dice mucho de Ridley como director que nos permitiera explorar esa opción. Recuerdo que estaba en el set con Salma y comenté: ‘Maurizio muere y puede que ¿la situación se caldee?’”, agregó.

¿DE QUÉ TRATA “LA CASA GUCCI”?

La película está basada en el libro ‘The house of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Grees’ de Sara Gay Forden’.

“Se trata de una historia real, donde el dinero, la familia, el poder, la traición, el sexo, la lealtad, el escándalo, la ambición y un asesinato son partes cruciales de la trama”, se lee en las letras que acompañan el adelanto de la película.

El film fue escrito por Roberto Bentivegna y contó con la cooperación de la firma Gucci, que dio acceso completo a sus archivos para el vestuario, pero no todos los miembros de la familia están contentos con este proyecto, por este motivo, el proyecto tardó años en realizarse.