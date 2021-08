Saray Montoya fue brutalmente atacada por su cuñado y parientes de su esposo. La exconcursante de “Supervivientes 2018” contó que fue apuñalada por su cuñado, el hermano de su esposo, y otros parientes que no conoce, de acuerdo a su versión de los hechos . Ella quedó muy malherida y dio un mensaje a través de sus redes sociales sobre su estado de salud.

La protagonista de la tercera temporada de “Los Gipsy Kings” hizo la denuncia en su cuenta en Instagram, a través de un video, para que los responsables sean castigados por la ley.

La diseñadora no entró en muchos detalles sobre las motivaciones de sus parientes para agredirla, además de ella, a su hija, su madre. Dijo que los responsables están escondidos y que los agentes policiales les sigue el rastro.

“Esto ha sido por una pelea entre dos hermanos. Entre mi marido y su hermano. Entre ellos siempre ha habido mucha envidia”, manifestó Montoya a través de su cuenta oficial en Instagram.

¿CÓMO FUE ATACADA SARAY MONTOYA?

Saray Montoya contó que el 31 de julio de 2021 fue apuñalada con el resto de su familia por parte de su cuñado, quien habría tenido una discusión con su esposo.

“Queremos que haya justicia. Esto ha sido una tentativa de homicidio. A mi niña le han metido una puñalada en el pecho, directa al corazón. Lo que pasa es que ella se ha quitado y le han dado una en la barriga”, detalló la figura de televisión.

Luego, dijo que a Montoya le dieron “cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en la pierna y una en la cabeza”. “Esto no se va a quedar así. Nicolás Rubio Salguero y Nicolás Rubio Silva. Claro que lo voy a decir. Estas no son las costumbres gitanas. Entre nosotros, los hombres no pegan a las mujeres, pero ellos sí lo han hecho”, denunció en la red social.

¿POR QUÉ APUÑALARON A SARAY MONTOYA?

Saray Montoya, en una entrevista reciente, declaró que todo empezó por una conversación entre su esposo, quien no preguntó a su familia cómo estaban tras dar positivo por COVID-19.

“Yo veo a mi marido hablar con su hermano varias veces, y una de esas le digo que llame a su padre porque su hermana sí estaba más malita. Le llama y se pelean entre él, su padre y su hermano”, explicó.

Luego, detalló que “vinieron los cuatro hombres a matarme. Se las apañaron para saber dónde estaba y a palos me mataban”.