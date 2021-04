“Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” en su idioma original) es la vigésima sexta película en el Universo cinematográfico de Marvel. La cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton, escrita por David Callaham y protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, junto a Tony Leung y Awkwafina.

Marvel publicó el primer tráiler de la película el 19 de abril de 2021 y presenta un área inexplorada del MCU. Por eso Screen Rant compartió una lista con las más importantes revelaciones del avance de dos minutos.

10. SHANG-CHI HA ESTADO VIVIENDO EN SAN FRANCISCO DURANTE 10 AÑOS

Al parecer el padre de Sang-Chi permitió que su hijo viviera solo durante 10 años en San Francisco, donde trabaja como camarero en el hotel Fairmont mientras vive en un apartamento de una habitación. Mientras que en los cómics, el personaje ingresó a la sociedad como un “hombre fuera de tiempo”, ya que antes vivió una vida protegida.

Shang-Chi vivió por 10 años en San Francisco (Foto: Marvel)

9. LA AMISTAD DE SHANG-CHI Y KATY

El tráiler de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” también muestra que existe una gran amistad entre Shang-Chi y Katy (Awkwafina); una compañera de trabajo que terminará involucrándose en el mundo completamente extraño del ‘Maestro del Kung-Fu’.

Shang-Chi y Katy son muy buenos amigos (Foto: Marvel)

8. EL VERDADERO MANDARÍN

En los cómics, el padre de Shang-Chi es un hechicero inmortal llamado Zheng Zu que lidera un grupo conocido como la Sociedad de las Cinco Armas, pero en la nueva película de Marvel, Wenwu (Tony Leung) es un señor de la guerra descrito como el verdadero Mandarín y líder de un sindicato conocido como los Diez Anillos.

El Mandarín es el líder de los Diez Anillos (Foto: Marvel)

7. DEATH DEALER

El misterioso guerrero enmascarado Death Dealer fue uno de los instructores de Shang-Chi y es miembro de los Diez Anillos. Luego de que el protagonista rechace unirse al ellos este se convertirá en su gran enemigo y tratará de vengar el honor se maestro, además, cree ser el heredero más digno del legado del mandarín.

El villano de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (Foto: Marvel)

6. EL COLLAR DE SHANG CHI

El flashback que muestra la infancia y entrenamiento de Shang-Chi, también permite ver que el guerrero tiene un collar distintivo. Se cree que trata de un recuerdo de su amada madre. En otra escena, una mujer lleva el mismo collar, ¿podría ser Xialing, la hermana separada de Shang-Chi?

¿Qué significa el collar de Shang-Chi? (Foto: Marvel)

5. LOS DIEZ ANILLOS

Por lo visto en el tráiler de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, la organización controlada por el mandarín parece ser el ejército privado estándar que mantiene todo villano que quiere conquistar el mundo, pero además, su líder cuenta con una variedad de asesinos de élite.

"Los Diez Anillos" es una organización controlada por el Mandarín (Foto: Marvel)

4. LOS PODERES DE SHANG-CHI

Shang-Chi no solo es un maestro de artes marciales, también tiene la capacidad de aprovechar su fuerza vital (o chi) para mejorar aún más su mente y su cuerpo. En el avance se muestra que es capaz de reaccionar a la ráfaga de agua que se le acerca como si estuviera congelada en su lugar.

Shang-Chi tiene la capacidad de aprovechar su fuerza vital (Foto: Marvel)

3. FOO DOGS

Durante las peleas aparecen unas criaturas enormes de cuatro patas, estas luchan junto a los monjes que defienden un templo, y aunque parecen leones gigantes, en realidad se trata de Foo Dogs, una criatura de la mitología budista que protege los sitios sagrados de la contaminación.

Los Foo Dogs luchan junto a los monjes que defienden un templo (Foto: Marvel)

2. SHANG-CHI SE NIEGA A UNIRSE A SU PADRE

En los cómics el trasfondo de Shang-Chi ha cambiado varias veces, al igual que la identidad de su padre, pero algo que se ha mantenido constante es la negativa del guerrero a seguir el camino oscuro dictado por su padre.

Shang-Chi se niega a seguir el legado de su padre (Foto: Marvel)

1. LA BATALLA FUERA DEL TEMPLO

El primer avance también muestra una batalla masiva fuera de un antiguo templo chino, mientras la narración del mandarín, sugiere que ha existido durante cientos de años y que sus planes de conquista se han llevado a cabo a gran escala durante mucho tiempo.