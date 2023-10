El anime de “Shingeki no Kyojin” se despide tras una extensa prolongación de su despedida a nivel internacional y ya se tiene el tiempo de duración del último capítulo especial. A pocos días de su emisión en Japón y el resto del mundo, han aparecido más detalles del esperado desenlace de “Ataque a los Titanes”. ¿Fecha de estreno? El sábado 4 de noviembre.

La canción del episodio se titula “To You Two Thousand Years… Or… Twenty Thousand Years From Now” y estará cargo de Linked Horizon, banda que interpretó los anteriores openings de “Attack on Titan”: “Shinzou wo Sasageyo”, “Flügel der Freiheit” y “Guren no Yumiya”.

De esta manera, la creación de Hajime Isayama mostrará las consecuencias de la decisión de Eren Jaeger de activar El Retumbar de la Tierra, para acabar con los enemigos de Paradise, es decir, el resto del mundo.

Antes de que leas cuánto tiempo durará el final de “Shingeki no Kyojin”, también te dejamos el último tráiler oficial del final del anime:

¿CUÁNTO DURARÁ EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El final del anime de “Shingeki no Kyojin” tiene una duración de 1 hora y 26 minutos. El capítulo especial de la serie es la despedida definitiva después que la parte 3 de la temporada 4 sea dividida en dos entregas. MAPPA, el estudio de animación a cargo de la adaptación, decidió que los volúmenes 33 y 34 fueran adaptados en dos especiales de más de una hora de duración, dejando atrás la tradicional emisión de episodios y temporadas.

Si bien esto significa el cierre de la historia de Eren Jaeger, no significa que se descarte una próxima animación de “Ataque a los Titanes”, por que se ha anunciado la aparición del volumen 35 del manga de Hajime Isayama, donde se contaría más detalles sobre Levi Ackerman.

Lo que se verá en el cierre del anime de “Attack on Titan” será la lucha final de los últimos miembros de la Legión de Reconocimiento contra Eren, quien ha activado El Retumbar de la Tierra para arrasar con la población fuera de las murallas de Paradise.

Con un ejército de titanes colosales, el protagonista de la ficción japonesa lo ha ido arrasando todo. Mientras que sus compañeros y amigos han llegado, al final del anterior especial, para derrotarlo o buscar su redención, con más revelaciones y la resolución final del plan de Eren sobre la guerra.

¿CÓMO VER EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El final del anime de “Shingeki no Kyojin” se estrena el sábado 4 de noviembre en el canal de televisión NHK de Japón. La plataforma de streaming Crunchyroll tiene los derechos de emisión de la serie, pero todavía no ha confirmado si transmitirá, de manera simultánea, la despedida de “Ataque a los Titanes”; tampoco se saben los horarios.

VIDEO RELACIONADO