“Silo”, serie de ciencia ficción de Apple TV+ basada en la saga de novelas homónimas del autor Hugh Howey, se desarrolla en un futuro distópico tóxico donde unos 10 mil humanos viven en un silo subterráneo que cuenta con cientos de niveles y en que la única forma de trasladarse es a pie, es decir, las escaleras son parte fundamental de la trama.

De hecho la protagonista Rebecca Ferguson considera que la escalera central y sus miles de escalones es más que “uno de los personajes principales en realidad”. Asimismo, dijo a Polygon que debido a la cantidad de peldaños que subieron durante la producción, ella y el equipo están en buena forma.

Por su parte, Graham Yost, creador y escritor de “Silo”, contó que, “fue increíblemente arduo de construir”, le da crédito al diseñador de producción Gavin Bocquet por idear el diseño. “Sabíamos que habría una pantalla azul involucrada, y podrías mover la pantalla azul para venderla [y] vestirla de cierta manera para que se vea como una cierta parte del silo. Podrías repararlo, pero eso lleva días o semanas”.

Juliette (Rebecca Ferguson) subiendo las escaleras en el afiche de la serie "Silo" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO SE CONSTRUYERON LAS ESCALERAS DE “SILO”?

“Pero las escaleras en sí nunca cambian. […] Y este diseño fue fantástico”, agregó. Del mismo modo, el showrunner de la serie dirigida por Morten Tyldum indicó que en el diseño que utilizaron para el rodaje tiene tres niveles de escaleras, construidos en un almacén frigorífico a una hora de Londres.

Esas escaleras sirven para cualquiera de los diversos pisos que conforman el “Silo” y la cantidad de escalones son suficientes para que los actores realmente suban y bajen cuando lo necesiten.

El creador de la serie de Apple TV+ y el autor del libro en que se basa, recordaron que buscaban que el silo y su mundo se sintieran plausibles. “Estaríamos pensando: ‘¿cómo funcionaría esto realmente? ¿Cómo construirías eso?’ Eso significaba que había pequeños detalles en todas partes, a menudo aquellos en los que la cámara ni siquiera se detendría”.

“Los callejones donde vive la gente, ¿serían solo paredes lisas? Y es como no, querrían que las partes se perforaran y se empotraran y tuvieran niveles separados dentro de un nivel, porque no querrían que la gente se volviera loca de inmediato; necesita alguna variación en la forma, por lo que no se trata solo de líneas suaves. Y eso terminó convirtiéndose en un diseño más atractivo”, agregaron.

Las escaleras de los distintos niveles del silo en la serie "Silo" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO VER “SILO”?

Los dos primeros episodios de “Silo” se estrenaron en Apple TV+ el 5 de mayo de 2023, seguido de un nuevo episodio semanal, todos los viernes hasta el 30 de junio. Para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la plataforma de streaming.