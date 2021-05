Luego del estreno de “La Liga de la Justicia de Zack Snyder”, muchos fans del Universo Extendido de DC anhelan más películas a cargo de este director, incluso decidieron impulsar una nueva campaña titulada #RestoreTheSnyderVerse, que busca revivir los planes originales de “Watchmen” y “El Hombre de Acero”.

A través de la visión de Cyborg y el epílogo, “Justice League: Snyder Cut” mostró a los fanáticos lo que pudieron ser las secuelas. Por eso, la insistencia de continuar con la visión de este cineasta; sin embargo, Warner Bros. no parece interesado en eso, al menos por el momento.

“Sí, tenemos un universo completamente desarrollado en el que podríamos sumergirnos, pero la verdad es que, ya sabes, Warner Bros., no creo que tengan realmente ningún interés en continuar con esta historia. Ya sabes, ellos son los guardianes de la propiedad intelectual y depende de ellos. Así que, estoy súper feliz con la forma en que resultó la película y amo a estos personajes y estoy súper orgulloso de ellos”, dijo Snyder al canal de YouTube Zavvi.

Una de las escenas del epílogo de "Justice League Snyder Cut" (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ NO HABRÁ OTRA PELÍCULA DE LA “JUSTICE LEAGUE”?

En una entrevista con Screen Rant, Zack Snyder insistió en que era muy poco probable que Warner Bros. le permitiera trabajar en otra película. “Warner Bros. ha sido agresivamente anti-Snyder por así decirlo. ¿Qué puedo decir? Claramente, no están interesados en mi visión. Pero también diría que ciertamente no estaban interesados, habría dicho originalmente, en mi versión de Liga de la Justicia. Ciertamente tomaron decisiones al respecto”.

“Amo a los personajes y amo los mundos, y creo que es un lugar increíble para hacer una película. Es una propiedad intelectual gloriosa. Así que ahí está. No sé qué se podría hacer a medida que avanzas, aparte de que creo que el movimiento de fans es muy fuerte, y la comunidad de fans, [su] intención es tan pura, y realmente le tengo un gran respeto. Espero que prevalezca la cabeza fría con [el estudio] y que vean que hay un gran fandom que quiere más de eso. Pero, ¿quién sabe qué harán?” agregó.

En comparación con su último proyecto, “El ejército de los muertos” (“Army of the Dead”), el cineasta confesó que Netflix es el mejor estudio con el que ha trabajado, ya que dieron completa libertad creativa, sin modificar o condicionar su visión, como sí hizo Warner Bros.

“Donde se ponen complicadas las cosas es cuando tomas a un director con un punto de vista personal y le pides que participe en una cosa que no está pidiendo eso. ¿El cineasta jornalero? Hay muchos de ellos y son buenos. Simplemente sucede que yo tengo un punto de vista específico. La lección que he aprendido es que es mucho más fácil para mí, como cineasta, crear un mundo e invitarte a él. En contraposición conmigo diciendo ‘Déjame poner mi engrane en tu rueda’. Yo amaría hacer una película de Star Wars. Sé mucho sobre eso, pero no creo que sobreviviría [al proceso]”, explicó a The Times.