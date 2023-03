“Sombra y Hueso” es una producción de dos temporadas, aunque la segunda todavía no se estrena. La serie está basada en la saga de libros “Shadow and Bone” y “Six of Crows” de Leigh Bardugo.

En la primera temporada, “Sombra y Hueso” cuenta la historia una joven que con sus poderes podría ayudar a evitar que su país siga sufriendo por la situación que afecta al mundo. Y es que debido a que el planeta ha sido partido en dos apareció una barrera de oscuridad.

La producción causó tanta sensación entre las personas que conocían la historia y también entre aquellos que la descubrieron a través de la serie que este 2023 llega la segunda temporada. A continuación, te contamos el día de estreno, reparto y otros datos.





¿Qué día se estrena “Sombra y hueso: temporada 2″?

La serie basada en los libros de Leigh Bardugo llega a Netflix el 16 de marzo del 2023. Esta segunda temporada promete más momentos de acción, aunque todavía no se conoce la cantidad de capítulo, probablemente serán ocho, ya que esa es el número de episodios de la temporada anterior.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “Sombra y hueso: temporada 2″?

Al igual que la primera temporada de “Sombra y hueso”, la nueva temporada de la serie va a estar disponible en Netflix, la plataforma ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), Estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y Premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo).





¿Cuál es el argumento de “Sombra y hueso: temporada 2″?

Alina regresa al país que abandonó para luchar contra las fuerzas que están reuniéndose para enfrentar a aquello que los acecha, pero al hacerlo también podría entrar a un juego que incluye magia prohibida.





Reparto de “Sombra y hueso”





Jessie Mei Li (Alina Starkov)

Archie Renaux (Malyen Oretsev)

Freddy Carter (Kaz Brekker)

Amita Suman (Inej Ghafa)

Kit Young (Jesper Fahey)

Ben Barnes (general Alexander Kirigan)

Zoë Wanamaker (Baghra)

Lewis Tan (Tolya Yul-Bataar)

Anna Leong Brophy (Tamar Kir-Bataar)

Patrick Gibson (Nikolai Lantsov)

Jack Wolfe (Wylan Hendriks)

Danielle Galligan (Nina Zenik)

Calahan Skogman (Matthias Helvar)

Daisy Head (Genya Safi)

Luke Pasqualino (David Kostyk)

Howard Charles (Arken)

Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensk)





Tráiler de “Sombra y hueso: temporada 2″









¿Dónde puedes ver la primera temporada de “Sombra y hueso”?

La primera temporada de la serie que tiene ocho episodios se encuentra en Netflix. También hay un clip (Sombra y huego-Afterparty) de 32 minutos para ver los detrás de cámaras de la producción.





¿Cuántos libros tiene la saga “Sombra y hueso”?

Hasta el momento, la saga tiene tres libros: “Sombre y hueso”, “Asedio y Tormenta” y “Ruina y Ascenso”. A la saga también pertenecen “Seis Cuervos” y “Reino de ladrones”.





