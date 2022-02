El popular erizo azul de Sega también se suma a la tendencia del Super Bowl con nuevo material de “Sonic the Hedgehog 2″. Pero en esta ocasión, el protagonista es Knuckles, el villano a vencer. Recordemos que en el primer avance ya se vio a este personaje, quien está siguiendo órdenes de Dr. Robotnik.

Este nuevo material se estrena en el marco de la final del 13 de febrero del Super Bowl, pero solo son 40 segundos. El mismo día del evento se espera que se estrene un tráiler extendido.

En el tráiler logramos ver a Sonic escapando de Knuckles en diferentes escenas, pero la que ha llamado más la atención es la referencia a Marvel Studios. Recordemos que ya en la primera cinta vimos muchos elementos de comedia.

Cuando Knuckles cae del cielo en la nieve, Sonic comenta lo siguiente: !Oh, genial. El Soldado de Invierno!”. Una referencia al mejor amigo de Steve Rogers que estaba bajo control de Hydra.

Tails también cuenta con protagonismo en este avance. Se le ve pilotando el avión, como es habitual, para ayudar a su compañero. Deberás esquivar todos los misiles que lanza Dr. Robotnik en el anime.

Sinopsis de “Sonic the Hedgehog 2″

“El erizo azul favorito del mundo está de vuelta para una aventura de otro nivel en SONIC THE HEDGEHOG 2. Después de establecerse en Green Hills, Sonic está ansioso por demostrar que tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe. Su prueba llega cuando el Dr. Robotnik regresa, esta vez con un nuevo compañero, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic se une a su propio compañero, Tails, y juntos se embarcan en un viaje por el mundo para encontrar la esmeralda antes de que caiga en las manos equivocadas.

De los cineastas detrás de The Fast and the Furious y Deadpool, SONIC THE HEDGEHOG 2 está protagonizada por James Marsden, Ben Schwartz como la voz de Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally y Jim Carrey regresan, junto con las nuevas incorporaciones Shemar Moore, con Idris. Elba como la voz de Knuckles y Colleen O’Shaughnessey como la voz de Tails”, detalla Paramount Pictures.

