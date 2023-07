“Sound of Freedom” (”Sonido de libertad”) es una película que se estrenó en los cines de Estados Unidos el 4 de julio y desde el momento que llegó a la pantalla grande ha causado mucha sensación en el público debido al mensaje, ya que busca hacer reflexionar a las personas respecto a la trata de niños en países de América Latina.

La cinta es protagonizada por Jim Caviezel, actor estadounidense que interpreta a un agente federal llamado Timothy Ballard que renuncia a su trabajo en el Departamento de Seguridad Nacional o DHS en Estados Unidos para salvar a niños que han sido capturados por cárteles y traficantes.

Lamentablemente, “Sound of Freedom” no ha tenido un lanzamiento mundial. Es decir, no ha llegado a varios países al mismo tiempo, pero debido a la popularidad que obtuvo es usual leer en redes sociales publicaciones de personas pidiendo que el largometraje llegue a otros países.

Por ejemplo, los peruanos no son ajenos a esa petición, así que un cadena de cines ya se manifestó al respecto y ha comunicado que pronto tendrá a la película en su cartelera, a continuación, te contamos más al respecto.

¿Cuándo se estrena Sound of Freedom en Perú?

Todavía no hay una fecha exacta, pero se sabe que próximamente Cinemark tendrá a la película en su cartelera. Al respecto, Diana López, Gerente de MKT Cinemark Perú, conversó con Depor y dijo que la cadena de cines está negociando directamente y todavía se encuentran definiendo la cantidad de salas donde se podrá ver la película.

Por otro lado, en el canal de YouTube de Agustín Laje Arrigoni, el productor de “Sound of Freedom” (”Sonido de libertad”) anunció que llegará a Latinoamérica el jueves 31 de agosto.

¿En qué cines de Perú podrás ver “Sound of Freedom”?

Hasta el momento, solamente se sabe que Cinemark tendrá a la película en su cartelera. Así que solamente queda esperar que otras cadenas también puedan contar con la cinta en sus cines.

¿De qué trata “Sound of Freedom?

Timothy Ballard, un exagente federal ahora se dedica a salvar a niños que han sido capturados por traficantes. En la película se muestra cómo él decide ir a Colombia para poder rescatar a 127 niños de las manos de personas que los exponían a abuso sexual y otras situaciones.

Lamentablemente, la trata de niños es una situación muy común es países de América Latina, especialmente en México. En Perú la situación no es ajena y eso está demostrado con “La Pampa”.

Reparto de “Sound of Freedom”

Jim Caviezel (Timothy Ballard)

Mira Sorvino (Katherine Ballard)

Bill Camp (Vampiro)

Eduardo Verástegui (Paul)

Javier Godino (Jorge)

José Zúñiga (Roberto)

Kurt Fuller (Frost)

Gary Basaraba (Earl Buchanan)

Gerardo Taracena (El Alacrán)

Gustavo Sánchez Parra (El Calacas)

Scott Haze (Chris)

Yessica Borroto (Giselle)

Kris Avedisian (Ernst Ohinsky)

Cristal Aparicio (Rocío)

Lucas David Ávila (Miguel)

¿Por qué “Sound of Freedom” tuvo problemas para ser distribuida?

En una entrevista con el canal de YouTube de Agustín Laje Arrigoni, el productor de “Sound of Freedom”, Eduardo Verástegui, dijo que la película estuvo lista en el 2019 y que iba a ser distribuida por 21st Century Fox, pero debido a que la compañía fue adquirida por The Walt Disney Company, la cinta entró en un limbo sobre si llegaría a los cines o no porque Disney no consideraba que vaya con sus producciones usuales.

Felizmente, después de un tiempo, Verástegui tuvo a la cinta nuevamente en su poder y mientras buscaba la forma de que sea distribuida, decidió hacer una gira en México para hablar sobre la trata de niños. Es así como Angel studios se entera del largometraje y ellos le proponen ayudarlo a distribuir la cinta.

¿En qué plataformas de streaming estará “Sound of Freedom?

Actualmente, no hay ningún anuncio sobre la llegada de la película a un streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount +, Apple Tv+, entre otros). Aunque, debido a sus logros en taquilla es probable que se comunique algo pronto.

¿En qué países ya se estrenó “Sound of Freedom?

Por el momento, la película solamente está disponible en Estados Unidos (desde el 4 de julio), pero Verástegui ha indicado que sí llegará a los cines de otros países y será el 31 de agosto del 2023.