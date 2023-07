“Sound of freedom” (“Sonido de la libertad”) es una reciente película que ha llegado a los cines de Estados Unidos y ha tenido un impresionante debut en su primera semana. Gran parte de su éxito se atribuye al respaldo de reconocidas personalidades como Mel Gibson, quienes han apoyado la cinta dirigida por Alejandro Monteverde debido a su poderoso mensaje contra la trata de niños, un tema basado en un caso real.

El largometraje protagonizado por Jim Caviezel (“La pasión de Cristo”) se lanzó el 4 de julio de 2023 después de varios años en los archivos de Walt Disney Company.

La historia gira en torno a un agente del gobierno de los Estados Unidos, llamado Tim Ballard, que empieza la búsqueda de niños que han sido traficados en Colombia. Los personajes y eventos se basan en la experiencia de una persona real con el mismo nombre.

Aquí te contamos las similitudes y diferencias que tuvo la película con la vida real, pero antes, mira aquí el tráiler de “Sound of Freedom”.

EL VERDADERO TIM BALLARD

En la película, Tim Ballard (interpretado por Jim Caviezel) es un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), la cual forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Pues Ballard es una persona real. Antes de formar parte de la HSI, trabajó para la CIA durante un año.

El verdadero Tim Ballard de "Sound of Freedom" formó parte de la campaña promocional de la película (Foto: Angel Studios)

Tal como se muestra en la ficción, pasó mucho tiempo lidiando con sospechosos de consumir material de explotación infantil como contenido pornográfico.

“Pasé 12 años como agente especial, operador encubierto, para el Departamento de Seguridad Nacional. trabajando en delitos contra niños, tráfico de niños, y fue una especie de evolución, los primeros años fue en su mayoría solo usuario final, coleccionista, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”, dijo Ballard en una entrevista con The Daily Signal.

Aunque atrapaba a los consumidores en Estados Unidos, algo que siempre le molestó fue el no poder buscar la fuente del abuso, ya que se trataba de una red de tráfico internacional que estaba fuera de su jurisdicción.

“Siempre me preguntaba: ‘¿Dónde están los niños?’ Veo estos videos, me rompe el corazón, tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim (Caviezel) llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, agregó.

TIM BALLARD INICIÓ LA BÚSQUEDA DE LOS NIÑOS

La jurisdicción de Tim Ballard –para resolver sus casos de explotación infantil– cambió en el 2006 con un cambio legislativo. Esto permitió que los agentes pudieran perseguir a ciudadanos estadounidenses por cometer delitos de esta naturaleza fuera del territorio.

“Por primera vez, los agentes estadounidenses podían ir al extranjero y enjuiciar a los estadounidenses por tener relaciones sexuales con niños en el extranjero, y enjuiciarlos como si hubieran cometido el delito en suelo estadounidense. Eso abrió mis horizontes y comencé a encontrar a los niños”, explicó al mismo medio.

Tim Ballard rescataba a niños de una red de tráfico de personas (Foto: Angel Studios)

TIM BALLARD REALMENTE RENUNCIÓ A LA HSI

Una dificultad que encontró más adelante era que, si no lograban encontrar a los ciudadanos estadounidenses, debían retirarse, por más cerca que estuviesen de salvar a decenas de niños.

Eso volvió a sucederle cuando estaba trabajando en un operativo en Colombia y en Haití en el 2012, aunque el segundo no fue mostrado en la cinta.

“Ambos fueron casos importantes, se habría producido un golpe significativo contra los traficantes de personas... Ahí estoy, pensando: ‘Me están pidiendo que vuelva a casa una vez más, y no lo voy a hacer. Yo’ Voy a quedarme, y eso significa que tengo que renunciar a mi trabajo”, contó.

Por ello, decidió que la forma en la que podía ayudar a los niños realmente, era renunciando y realizando las misiones por separado. Esto significaba dejar de recibir su salario, beneficios y poner en riesgo su vida.

Sin embargo, Tim Ballard también tenía responsabilidades fuera del trabajo, ya que tenía una esposa y seis hijos por los que velar, lo que nos lleva a otra escena que ha resonado en el público.

LO QUE LE DIJO REALMENTE KATHERINE BALLARD

En “Sound of Freedom”, el personaje de Jim Caviezel llama a su esposa, Katherine Ballard (interpretada por Mira Sorvino) para preguntarle qué debía hacer sobre la decisión que estaba por tomar, ya que eso también la afectaría a ella y a su familia.

En la ficción, ella le da su apoyo, pero el propio Tim Ballard contó que la llamada fue ligeramente diferente. No porque Katherine no lo haya apoyado, sino porque él asegura que no era tan valiente como aparenta en la pantalla grande.

“Llamé a mi esposa con la esperanza de que me dijera: ‘Lleva tu trasero a casa, ¿estás bromeando? Tenemos seis niños que alimentar’. Y quiero que ella diga (eso), porque estaba siendo un cobarde, pero sabía que era lo correcto, y no lo hizo, no lo hizo, no leyó mi guión, y dijo: ' Por supuesto que te vas a quedar. No dejaré que pongas en peligro mi salvación (divina) al no hacer esto’. Y me rompe el corazón porque no solo está perdiendo nuestros ingresos, sino que posiblemente, hay una muy buena posibilidad, tal vez 50-50, de que me perderá”, contó el exagente.