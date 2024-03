Adam Sandler, con “Spaceman”, está dando de qué hablar en todo el mundo. Y es que su personaje de Jakub, a diferencia de otras películas en la que trabajó, no es uno de comedia, sino que representa el papel principal de un drama que deja muchas cosas por analizar y pensar, como su misión en solitario al espacio por doce meses, el deseo de su esposa por divorciarse de él y la extraña compañía que tiene, por parte de una araña de nombre Hanus.

Teniendo en cuenta lo confusa que es la araña ante el mundo exterior, es probable que, si ya viste el largometraje de Netflix, te hayas quedado con muchas dudas al respecto, siendo una de ellas la pregunta que miles se han hecho: ¿Hanus es real o pertenece a la imaginación de Jakub? Como recordaremos, el astronauta está pasando por duros momentos sentimentales y necesita desahogarse un poco y el arácnido aparece como el apoyo que necesita en su soledad, así que se puede suponer que solo es producto de su imaginación. Por eso, es mejor que analicemos lo que se ve y lo que no antes de llegar a una conclusión.

Eso sí, te adelantamos una ALERTA DE SPOILERS en esta nota, por lo que, si no has visto la película y está en tus planes hacerlo, no sigas la lectura de este artículo, ya que podrías encontrar algunos datos de lo que se ve en las imágenes, arruinándote la emoción. En caso decidas seguir leyendo es bajo tu responsabilidad, aunque también trataremos de no mencionar muchas cosas reveladoras que suceden a lo largo de la película protagonizada por Adam Sandler.

¿POR QUÉ HANUS NO SERÍA REAL?

Para responder a esta pregunta, primero hay que recordar cómo funciona el cerebro humano en situaciones de soledad y más aún si existen problemas que afectan mucho más la estabilidad propia. En este tipo de situaciones, es muy probable que uno mismo crea personas o algún otro ser para que sirvan de compañía, algo así como un amigo imaginario con el que se pueda conversar y pasar el rato con la finalidad de no dejarse consumir por esa sensación de estar solo.

Esto se cumple perfectamente con el personaje de Adam Sandler, quien se encuentra en una misión en el espacio completamente solo y teniendo solo un contacto en el planeta Tierra con el que se comunica solamente para casos puntuales. En ese aspecto, sería normal que el protagonista, de forma involuntaria, haya creado a Hanus en su mente y esta teoría se potencia más al recordar que Jakub también está pasando por una situación.

Así mismo hay que mencionar a las cámaras que existen dentro de la nave. Si bien muchas de ellas se arruinaron, al menos una podría estar en funcionamiento y en ningún momento el equipo situado en la Tierra ve a la araña a través de ella. El hecho de que Hanus no tenga contacto con nadie más en la película hace creer que se trata de un personaje creado por la imaginación de Jakub.

Paul Dano le da voz a Hanus en la película "Spaceman" (Foto: Netflix)

¿HANUS ES REAL?

De acuerdo con el libro original, “Spaceman of Bohemia” de Jaroslav Kalfař, Hanus es un personaje real y esto queda demostrado cuando en una de sus páginas se demuestra que Jakub tiene contacto con un cosmonauta que se le asegura que sí había visto a la araña. Sin embargo, en la película no se hace mención de esto. Es normal que las cintas se diferencien de sus escritos originales y en “Spaceman” de Netflix sucede esto. El final es un claro ejemplo, pero mejor no hablaremos de eso.

Regresando al tema de Hanus, no queda claro si es real o no, puesto que en ninguna parte se especifica ello, así que básicamente dependerá de cómo el espectador quiera tomarlo. Es más, si es parte de la imaginación de Jakub o si de verdad existía, no importa, ya que su personaje cumple con su misión dentro de la película, indistintamente de lo mencionado.

A lo largo de la cinta, Hanus acompañó a Jakub durante parte de su misión en solitario, lo hizo sentirse acompañado y en confianza de contarle sus problemas. La araña le ayuda a reconocer sus errores con su esposa, por lo que se convierte en una mejor persona, queriendo solucionar sus problemas y salvar el amor de su esposa, quien es la que más le importa.