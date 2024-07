El episodio 8 de “Star Wars: The Acolyte” será el último de la temporada 1 de la serie de Disney Plus. Al menos hasta que se anuncie una temporada 2, lo que todavía está en espera. El recibimiento de esta ficción de la franquicia no ha sido recibida tan popularmente como “The Mandalorian” o “Andor”, pero sí ha encontrado un público que quiere saber más sobre lo que pasó antes del ascenso de los Sith.

Con Amandla Stenberg y Lee Jung-jae como las estrellas del show, el programa de televisión ha tenido grandes momentos y uno de esos fue el episodio 5, donde se descubrió la identidad del villano.

Además, esta entrega ha servido para conocer más del universo previo al estallido de los Sith y la responsabilidad de las decisiones de los Jedi para que tengan un avance que, posteriormente, como se vio en las películas, se consolide en un poder casi absoluto.

Si todavía no has visto la serie, te dejo el tráiler oficial de “Star Wars: The Acolyte”, una serie que merece una oportunidad por parte del público:

¿CUÁNDO SE EMITE EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “STAR WARS: THE ACOLYTE”?

El final de la temporada 1 de “Star Wars: The Acolyte” se estrena el martes 16 de julio, de acuerdo a la programación oficial de Disney Plus. La emisión del episodio 8 cierra la primera entrega de esta producción televisiva.

Si bien no ha tenido el éxito de otras historias de la franquicia, “The Acolyte” mejoró con el paso de los episodios. No se sabe si tendrá una temporada 2, ya que se espera la decisión de Disney.

Fuera de los temas empresariales, este programa de “Star Wars” ha intentado dar forma al tiempo en que todavía los Sith no eran una gran amenaza para los Jedi. La aparente pequeña tormenta antes de la toma del poder.

Carrie-Anne Moss volvió a reaparecer en el episodio 7 de "Star Wars: The Acolyte" (Foto: Disney Plus)

HORARIO DEL EPISODIO 8 DE “STAR WARS: THE ACOLYTE” SEGÚN EL PAÍS

Estados Unidos: 6:00 pm. (PT) / 9:00 pm. (ET)

México: 7:00 pm.

Guatemala: 7:00 pm.

Honduras: 7:00 pm.

El Salvador: 7:00 pm.

Nicaragua: 7:00 pm.

Costa Rica: 7:00 pm.

Perú: 8:00 pm.

Colombia: 8:00 pm.

Panamá: 8:00 pm.

Ecuador: 8:00 pm.

Venezuela: 9:00 pm.

Bolivia: 9:00 pm.

República Dominicana: 9:00 pm.

Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Argentina: 10:00 pm.

Uruguay: 10:00 pm.

España: 2:00 am. del miércoles 17 de julio

¿CÓMO VER “STAR WARS: THE ACOLYTE”?

La serie “Star Wars: The Acolyte” se encuentra disponible en Disney Plus. Para ver la temporada 1 completa, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.