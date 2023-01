Cuando el universo de Star Wars dio por finalizada la tercera trilogía se volcó en la producción de nuevas series que contarían ciertas historias que llenarían esos vacíos que no son explorados por las cintas. La más popular es, sin duda, “The Mandalorian”, la cual comenzó a emitirse el 12 de noviembre de 2019 en la plataforma de streaming Disney Plus.

Actualmente, la serie cuenta con dos temporadas y el 1 de marzo llegará el estreno del primer capítulo de la tercera entrega. En esta ocasión, Lucasfilm, la productora, orientará la trama en descubrir más acerca de los mandalorianos.

Recordemos que en las dos pasadas temporadas, se desarrolló una persecución a Din Djarin, quien protege a un pequeño llamado Grogu que es sensible a la fuerza. Recordemos que el Imperio se encuentra en una cacería de los Jedis para evitar cualquier renacimiento de La Resistencia.

Mira el tráiler oficial de la tercera temporada de “The Mandalorian”

“Ser un mandaloriano no es solo aprender a luchar. También debes saber cómo navegar por la galaxia. Así, nunca estarás perdido”, explica Din Djarin al inicio del tráiler oficial de la tercera temporada.

Curiosamente, se ve que el personaje todavía carga con Grogu, pese a que al final de la segunda temporada cumplió su misión de entregarlo a Luke Skywalker para que continúe su entrenamiento como Jedi.

No obstante, ahora vemos una vez más al equipo reunido y se dirigen hacia Mandalore, el planeta en donde nació esta agrupación de cazarrecompensas. Djarin busca que se limpie su nombre.

