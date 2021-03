“Stranger Things” comenzó como una serie de ciencia ficción un poco suave, pero con el pasar de los episodios comenzó a tener cada vez más un aire oscuro integrando seres de mundos paralelos, personas con poderes especiales y, lo menos creíble de todo, niños que solucionan problemas que podrían destruir el mundo en un abrir y cerrar de ojos.

La temporada 3 de “Stranger Things” se estrenó en 2019 y la acción fue más grande que nunca. El programa apunta a ser más grande y audaz que antes con cada temporada y parece que la cuarta temporada busca continuar esa tendencia, aunque eso signifique entrar más en el mundo de lo imposible.

Los últimos episodios presentados en el programa terminaron con el elenco principal repartido por todo el mundo. Sin embargo, gran parte de la atención se ha centrado en el destino de Jim Hopper, quien fue visto por última vez en un campo de prisioneros ruso después de que su destino quedó indeterminado en los eventos del final.

Pero, eso no fue lo más extraño que ha pasado en las tres temporadas de “Stranger Things”. Más allá de los eventos inexplicables propias de la fantasía dentro de la serie, existen algunas cosas que debieron explicarse mejor para que tengan un mejor sentido para los televidentes. Aquí te mostramos algunas de ellas.

10 COSAS QUE NUNCA TUVIERON SENTIDO EN “STRANGER THINGS”

10. Niños superando a agentes del gobierno

Los niños superando a agentes del gobierno (Foto: Netflix)

Que Hopper se convierta en un ejército de un solo hombre contra una organización gubernamental de operaciones encubiertas masiva y sofisticada es una cosa, pero el hecho de que los niños de “Stranger Things” sean tan hábiles en derrotar a estos agentes especiales, médicos y operativos es increíble.

Sí, eso es parte de la diversión de “Stranger Things”, y es claramente un guiño a las películas clásicas de los 80 que le piden al público que participe en la misma suspensión de la incredulidad, pero obviamente, este es un punto de trama consistente que no tiene ningún tipo de sentido.

9. Que Eleven haya podido esconderse con tanta facilidad

Si bien la presunta muerte de Eleven puede haber apartado a los malos del gobierno de su camino, dada la persona poderosa que era y la gran inversión que había sido durante tanto tiempo, es extraño que Hopper se las arregle para esconderla en Hawkins durante meses sin nadie sospeche de él o incluso lo investigue. Seguramente cuando un activo tan importante como Once desaparece o parezca estar muerto, la gente volverá a verificar para asegurarse de que realmente se haya ido.

8. Las súper habilidades de Hopper

No para impugnar las excepcionales habilidades policiales de Jim Hopper, ya que claramente es el sheriff en Hawkins por una razón. Pero incluso tomando eso en consideración, es un poco loco que él solo se las arregle para burlar a toda una operación gubernamental que se ha mantenido oculta con éxito en Hawkins durante años, y es aún más impresionante que se enfrente a tantos expertos brillantes y casi siempre gana.

7. Las luces de navidad

Las luces de navidad en "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Obviamente, el sistema de comunicación de luz navideña entre Joyce y Will se veía realmente genial, y se convirtió en uno de los elementos más icónicos de “Stranger Things” como serie. Sin embargo, no hay explicación de cómo funciona realmente. Ha habido muchas teorías sobre cómo tal comunicación sería posible, pero el hecho de que Joyce descubrió un método de comunicación tan extraño y Will de alguna manera descubrió cómo usarlo sin problemas, realmente amplía los límites de la credibilidad.

6. Enemigos en constante evolución

Primero vino el Demogorgon, luego los Demodogs y luego el Mind Flayer. Si bien es de esperar que cualquier serie suba continuamente la apuesta cuando se trata de amenazas que los personajes principales tienen que enfrentar, es tremendamente conveniente narrativamente que cada vez que el escuadrón de “Stranger Things” parezca aplastar a un enemigo, otro más grande, más malo, y un villano más fuerte aparece en la próxima temporada.

5. Un trauma sin resolver

Muchos de los personajes de “Stranger Things” han experimentado un trauma extremo y no parecen verse afectados de manera negativa por él. El programa hace un trabajo decente al explorar la experiencia postraumática de Will, pero Hopper ha perdido a un hijo y Eleven ha pasado toda una vida siendo abusada, y ambos parecen increíblemente bien adaptados dadas esas circunstancias.

4. La instalación secreta rusa

¿Cómo el gobierno de USA no descubrió una base secreta rusa en Hawkins? (Foto: Netflix?

Una cosa es que el gobierno estadounidense abandone su exploración del Upside Down o ponga fin a su investigación sobre niños super poderosos, pero otra muy distinta es que ni siquiera se den cuenta de que los agentes rusos están construyendo una instalación completa justo encima de una grieta interdimensional. La idea de que nadie del gobierno de EE. UU. vigilaría a Hawkins lo suficientemente de cerca como para notar una invasión rusa, es una locura.

3. Viajes interdimensionales

El Upside Down es uno de los aspectos más geniales y únicos de “Stranger Things”, pero la forma en que realmente funciona parece ser tremendamente inconsistente. Algunas puertas de enlace entre el Upside Down y el mundo real parecen desaparecer por sí solas, algunas se quedan y otras tienen que ser selladas psíquicamente por alguien como Once. No hay una consistencia real entre estos portales.

2. Una dimensión alternativa habitable

Eleven fue la encontró a Will en el Upside Down (Foto: Netflix)

Dado que existe una fuerte conexión obvia entre el Upside Down y este mundo, no es del todo increíble que los humanos puedan sobrevivir allí durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, parece extremadamente improbable. La atmósfera de la Tierra es un equilibrio muy delicado y específico, por lo que el hecho de que un lugar tan drásticamente diferente desde el punto de vista ambiental como el Upside Down sea un lugar donde los humanos incluso pueden respirar, es extraño.

1. Una copia de este mundo

Lo que hace que Upside Down sea tan único y memorable es que es una copia deformada del mundo real. Pero la pregunta es, ¿por qué? Quizás una explicación de la naturaleza del Upside Down llegue antes de que “Stranger Things” termine, pero la existencia de una dimensión alternativa físicamente idéntica justo al lado de la nuestra es muy extraña y difícil de creer.