“Super Junior: The Last Man Standing” es un documental sobre Super Junior, grupo surcoreano que se formó en el 2005 por SM Entertainment y que gracias al talento de sus integrantes es considerada una de las bandas de K-pop más importante.

Actualmente, Super Junior está conformado por diez integrantes (Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun). Hasta el momento, el grupo ha grabado diez álbumes de estudio.

Debido al éxito que han logrado durante el tiempo, en enero se va a publicar un documentable sobre ellos. El documental se va a transmitir a través de una plataforma de streaming muy popular, a continuación, te contamos el día de estreno y otros datos.





¿Qué día se estrena en streaming “Super Junior: The Last Man Standing”?

La producción sobre el grupo surcoreano llega a una plataforma muy popular el 18 de enero de 2023. Este especial va a permitir a los seguidores de la banda conocer más sobre ellos y también descubrir algunos secretos de la banda.





¿En qué streaming estará “Super Junior: The Last Man Standing”?

El especial sobre los inicios del grupo va a estar disponible en Disney Plus. “Super Junior: The Last Man Standing” también te va permitir conocer más sobre los integrantes, ya que cuenta con entrevistas y detrás de cámaras de las presentaciones que la banda realiza alrededor del mundo.





¿De qué trata “Super Junior: The Last Man Standing”?

Es un documental sobre la “boy band” que va a permitir a los fanáticos del grupo poder conocer más sobre los inicios de la banda y sus integrantes a través de entrevistas realizas a sus integrantes actuales.





Reparto de “Super Junior: The Last Man Standing”





Leeteuk

Heechul

Yesung

Shindong

Sungmin

Eunhyuk

Donghae

Siwon

Ryeowook

Kyuhyun





Tráiler de “Super Junior: The Last Man Standing”





¿Cuánto cuesta Disney Plus?

El servicio de streaming cuenta con una gran variedad de series y películas, algunas son producciones exclusivas. La plataforma tiene un costo de S/ 27.90 al mes, pero si la contratas con Star Plus el precio es de S/ 49.90 .





Super Junior en Perú

Si eres fan del grupo, entonces el documental te va a ayudar a prepararte para la llegada del grupo a Perú porque van a volver por tercera vez. La banda se presentará el 11 de febrero del 2023 en el estadio San Marcos.

Precios de las entradas para Super Junior

Platinum izquierdo: 460 soles

460 soles Platinum derecho: 460 soles

460 soles VIP: 330 soles

330 soles Preferencial: 165 soles.

Super Junior cuenta con muchos seguidores en Perú, quiénes probablemente van a asistir al evento y de esa forma tener la oportunidad de escuchar en vivo temas como “Sorry Sorry”, “Bonamana”, entre otros.

Cabe destacar que a lo largo de los años que tiene Super Junior, algunos de sus integrantes han realizado servicio militar porque en Corea del Sur es obligatorio.

TE PUEDE INTERESAR