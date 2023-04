El siguiente gran proyecto de Nintendo, además del siguiente The Legend of Zelda de Nintendo Switch, es Super Mario Bros. La Película, una cinta animada orientada a niños que explorará la vida del popular personaje de consolas.

La película ha programado su estreno para el 5 de abril, pero ya cuenta con sus primeras críticas en diferentes portales especializados. En la web Rotten Tomatoes, la producción se ha ganado un puntaje preliminar de 56%.

Primeras críticas de Super Mario Bros. La Película

Puntaje de Super Mario Bros. La Película en Rotten Tomatoes. Foto: captura

Al momento de la redacción de esta nota, la cinta cuenta con más de 80 reviews o críticas en el portal Rotten Tomatoes. Estos son algunas de las destacadas, tanto positivas como negativas.

“La película de Super Mario Bros. es completamente predecible pero aún así entretenida, gracias a su comedia lúdica, imágenes atractivas y un elenco de voces talentosas. Jack Black es un ladrón de escenas como el villano tortuga Bowser”, escribe Carla Heno de Culture Mix.

“Si bien su historia necesita un refuerzo, The Super Mario Bros Movie es un regalo lleno de huevos de Pascua para los fanáticos, incluso si las audiencias más informales se preguntan de qué se trata todo este alboroto”, detalla Ian Sandwell de Digital Spy.

“Totalmente inaccesible para los no fans de este juego de Super Mario de Nintendo. Los fanáticos incluso podrían tener dificultades con la historia inexistente, anticuada y algo ofensiva... Impactante fallo de iluminación para Illumination, la única película mala que han hecho”, replica Garcia Randolph de Beyond the Trailer.

“Con solo unos pocos puntos brillantes salpicados por todas partes para evitar que esto sea un lavado total, The Super Mario Bros. Movie es una película de mínimo común denominador dirigida a personas que merecen mucho más que esto”, sentencia And´res Parker de The Gate.

