Debido al éxito de “Talk To Me”, la ópera prima de los gemelos Danny y Michael Philippou, conocidos por su canal de YouTube RackaRacka, A24 confirmó una secuela de la película de terror sobrenatural australiana que narra la historia de Mia, una solitaria adolescente que invoca espíritus utilizando una mano embalsamada hasta que se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta y desata una plaga de fuerzas sobrenaturales.

La cinta que se estrenó en múltiples festivales de cine recaudó más de 22 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá hasta el 6 de agosto de 2023, y 4 millones de dólares en otros países y territorios, lo que hace un total de $26,1 millones.

“Talk To Me”, conocida como “Háblame” en español, tiene un 97% de aprobación en el portal especializado Rotten Tomatoes. Además, ha sido respaldada por la opinión de críticos expertos. Por lo tanto, no es una sorpresa que A24 anunciara una secuela.

La mano embalsamada es un elemento importante en la película "Talk to me" (Foto: A24)

LO QUE SABEMOS SOBRE “TALK TO ME 2″

El famoso estudio independiente detrás de proyectos como “Aftersun”, “The Whale” y “The Florida Project” confirmó la secuela de “Talk To Me” con un nuevo video corto publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Aunque el clip no revela más detalles sobre la nueva película, la voz en off señala que la mano embalsamada tendrá un rol crucial en la nueva cinta de terror. Además, el proyecto fue anunciado como “Talk 2 Me: The Sequel”.

Asimismo, Deadline informó que la dirección y el guion de la secuela estarán a cargo de los hermanos Philippou.

¿QUÉ PASARÁ EN “TALK TO ME 2″?

Al final de “Talk To Me”, Mia distrae a Jade y Sue para ingresar a la habitación del hospital y llevarse a Riley, quien está en silla de ruedas. Los espíritus quieren que la protagonista empuje a Riley hacia el tráfico, pero Jade llega a tiempo para salvarlo. Por lo tanto, Mia decide suicidarse.

Posteriormente, Mia se da cuenta que se ha convertido en un espíritu condenado a la oscuridad y que al igual que las otras almas torturadas puede ocupar el cuerpo de alguien a través de la mano embalsamada. Por lo tanto, la segunda película podría seguir la historia de Mia como un espíritu o abordar otra historia.

REPARTO DE “TALK TO ME 2″

Aún es muy pronto para conocer al elenco de la secuela de “Talk To Me”, pero estos son los actores y personajes que conforman el reparto de la primera entrega (¿Alguno volverá?):

Sophie Wilde como Mia

Alexandra Jensen como Jade

Joe Bird como Riley

Otis Dhanji como Daniel

Miranda Otto como Sue

Zoe Terakes como Hayley

Chris Alosio como Joss

Marcus Johnson como Max

Alexandria Steffensen como Rhea