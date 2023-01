“TÁR” es una película protagonizada por Cate Blanchett, quien interpreta a Lydia Tár. La cinta es dirigida por Todd Field, director estadounidense conocido por trabajos como “Little Children” y “En la habitación.

En el largometraje, el personaje de Blanchett es una de las mejores compositoras y directoras vivas. La actriz comparte créditos con Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner y Mark Strong.

La cinta ya se estrenó en muchos países, pero todavía no ha llegado a los cines de Perú. A continuación, te contamos el día que llega “TÁR” a la cartelera peruana.





¿Cuándo se estrena “TÁR”?

La película tuvo un gran lanzamiento en el 79.º Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2022, pero el 28 de octubre llegó a más cines a nivel mundial; sin embargo, todavía no llega a algunos países como Perú.





¿Cuándo se estrena “TÁR” en los cines de Perú?

La película que es una de las más esperadas debido a las críticas recibidas por el trabajo de Cate Blanchett llega la cartelera peruana el 9 de febrero del 2023.





¿De qué trata “TÁR”?

La cinta trata sobre Lydia Tár (personaje ficticio), considerada una de las mejores compositoras del momento. En el largometraje se puede conocer más sobre la artista (vida, trabajo, relaciones y como enfrenta a la sociedad en cada uno de esos momentos.





Reparto de “TÁR”





Cate Blanchett (Lydia Tár)

Noémie Merlant (Francesca Lentini)

Mark Strong (Elliot Kaplan)

Nina Hoss (Sharon Goodnow)

Julian Glover (Andris Davis)

Vincent Riotta (Cory Berg)

Lucie Pohl (Shannon Jones)





Tráiler de “TÁR”









¿En qué premiaciones ha sido nominada “TÁR”?

La cinta ha recibido nominaciones a mejor película, mejor guion, mejor edición y mejor director en festivales como Premios AACTA, Alianza de Mujeres Periodistas de Cine, American Film Institute Awards, Boston Society of Film Critics, Asociación de Críticos de Cine de Chicago, Premios de la Crítica Cinematográfica, Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth, Florida Film Critics Circle, Premios Globo de Oro, Premios de la Asociación de Críticos de Hollywood, entre otros.

Por otro lado, Cate Blanchett ha sido nominada a mejor actriz por su papel de Lydia Tár en festivales como Premios AACTA, Alianza de Mujeres Periodistas de Cine, American Film Institute Awards, Boston Society of Film Critics, Premios de la Crítica Cinematográfica, Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth, Premios de la Asociación de Críticos de Hollywood, Hollywood Music in Media Awards, Premios Independent Spirit, Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, Festival Internacional de Cine de Palm Springs, etc.

Cabe destacar que algunos festivales ya realizaron sus ceremonias de premiación y la cinta ha sido ganadora en algunas categorías, al igual que Blanchett que de acuerdo a la crítica ha realizado un fabuloso trabajo.