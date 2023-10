“Taylor Swift: The Eras Tour” es uno de los estrenos claves del 2023. No solo superó la cifra de 100 millones de dólares en las entradas de preventa, sino que hizo que muchas cintas cambiaran su fecha de lanzamiento para no competir directamente con ella en taquilla. Sin dudas, todo un acontecimiento del que los ‘swifties’ y el público en general no querrán perderse. Por eso, a continuación, te contamos cuándo y cómo ver el film.

Vale precisar que la película está dirigida por Sam Wrench y producida por la propia artista. Así, podremos ver en pantalla grande la versión documentada de su gira “The Eras Tour”.

Antes de su lanzamiento de manera comercial, el largometraje tuvo un estreno exclusivo en Los Ángeles, el 11 de octubre de 2023. Aquel día, estrellas como Adam Sandler y la mismísima Beyoncé fueron vistos como asistentes. ¡Parece que el éxito está más que garantizado!

FECHA DE ESTRENO DE “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”

Si bien se anunció que “Taylor Swift: The Eras Tour” se estrenaría a nivel global el 13 de octubre del 2023, el equipo de la cantautora decidió adelantar su lanzamiento en algunos cines de Estados Unidos y Canadá. Es decir, los fans de estos territorios ya pueden ver la cinta desde el jueves 12 de octubre.

“Debido a una demanda sin precedentes, abriremos las proyecciones de acceso anticipado de la película de la gira ´The Eras Tour’ el JUEVES en Estados Unidos y Canadá. También vamos a añadir otras proyecciones el viernes y durante todo el fin de semana”, escribió la intérprete en X (Twitter).

Por otro lado, la película mantendrá su fecha de estreno en el resto de países a nivel mundial. En ese sentido, si te encuentras en México o cualquier país que no sea EE. UU. y Canadá, encontrarás el film en los cines a partir del viernes 13 de octubre del 2023.

“(La cinta) se proyectará a partir del viernes en 90 países de todo el mundo. No tengo palabras para agradecerles que quieran ver esta película que refleja tan vívidamente la aventura favorita de la que he formado parte: ´The Eras Tour’. Y lo mejor es que es una aventura en la que seguimos juntos”, puntualizó.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

Para ver la producción, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia.

Aún no se ha confirmado, pero también se espera que “Taylor Swift: The Eras Tour” llegue al streaming, tiempo después de su distribución en salas.

¿CUÁNTO DURA “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

Vas a poder disfrutar de casi 3 horas ininterrumpidas del talento de la cantante, pues la película tiene una duración de 2h 48m (168 minutos).

EL TRÁILER DE “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”