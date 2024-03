“Testamento: La historia de Moisés” (en inglés: “Testament: The Story of Moses”) es la opción ideal del catálogo de Netflix para aquellos suscriptores que buscan una producción bíblica perfecta para la Semana Santa. Para esto, el gigante del streaming toma como protagonista a una de las figuras más emblemáticas de aquel libro sagrado: Moisés. Así, con la participación de teólogos e historiadores, nos sumerge en su vida como príncipe, profeta y mucho más. Pero, ¿quieres saber de qué trata exactamente la serie documental y cómo puedes verla? Pues, presta atención a esta nota.

Vale precisar que “Testamento: La historia de Moisés” se presenta como un docudrama narrado por el actor Charles Dance (”Game of Thrones”) y cuenta con el artista Avi Azulay (”East Side”) en el rol protagonista.

Además, en declaraciones para Netflix, los productores Emre Sahin y Kelly McPherson señalaron: “Cualquiera que haya visto ‘Los Diez Mandamientos’ de niño conoce bien los elementos más épicos del relato (...) Lo que realmente nos atrajo fue el misterio de la vida interior de Moisés, sus luchas con su propia identidad, sus dudas sobre sí mismo, su humanidad”.

SINOPSIS DE LA SERIE “TESTAMENTO: LA HISTORIA DE MOISÉS”

Al igual que proyectos como “Queen Cleopatra” y “Alexander: The Making of a God”, la serie “Testament: The Story of Moses” entrelaza entrevistas de expertos con la narración sobre la vida de una figura inigualable.

En este caso, por supuesto, se trata de Moisés y su historia de redención. De esta manera, a lo largo de 3 episodios, el show explora su vida desde su exilio como marginado y asesino... hasta su conversión en profeta y libertador de los hebreos.

Así se lee en la sinopsis oficial del programa: “Desde las orillas del Nilo hasta el monte Sinaí y el mar Rojo, combina a la perfección un fascinante docudrama con entrevistas a expertos en donde se revela la intensa búsqueda de Moisés para hallar la redención y se recrean algunos de los acontecimientos más inspiradores y emblemáticos de la Biblia, el Corán y la Torá”.

EL TRÁILER DE LA SERIE “TESTAMENTO: LA HISTORIA DE MOISÉS”

FECHA DE ESTRENO DE “TESTAMENTO: LA HISTORIA DE MOISÉS”

“Testamento: La historia de Moisés” se estrena el miércoles 27 de marzo del 2024, exactamente a las 3:00 am. (ET). A continuación, te presento el horario por países.

¿A qué hora se estrena “Testament: The Story of Moses”?

Estados Unidos: 3:00 am. (ET)

México: 1:00 am.

Costa Rica: 1:00 am.

El Salvador: 1:00 am.

Guatemala: 1:00 am.

Honduras: 1:00 am.

Nicaragua: 1:00 am.

Perú: 2:00 am.

Colombia: 2:00 am.

Ecuador: 2:00 am.

Panamá: 2:00 am.

Bolivia: 3:00 am.

Puerto Rico: 3:00 am.

República Dominicana: 3:00 am.

Venezuela: 3:00 am.

Argentina: 4:00 am.

Chile: 4:00 am.

Paraguay: 4:00 am.

Uruguay: 4:00 am.

España: 8:00 am.

¿CÓMO VER LA SERIE DOCUMENTAL “TESTAMENTO: LA HISTORIA DE MOISÉS”?

“Testamento: La historia de Moisés” es una producción exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para disfrutarla, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TESTAMENTO: LA HISTORIA DE MOISÉS”?

Debajo de estas líneas, conoce a los miembros del elenco de “Testament: The Story of Moses”: