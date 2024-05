“Gracias, ¿el siguiente?” (“Kimler Geldi Kimler Geçti” en su idioma original y “Thank You, Next” en inglés) es una serie turca de Netflix creada por Ece Yörenç y que sigue a la exitosa abogada Leyla Taylan que tras una traición amorosa, se aventura al complicado mundo de las citas modernas. Aunque cuenta con el apoyo incondicional de sus mejores amigas, no será sencillo lidiar con nuevas relaciones. ¿Quieres conocer más detalles sobre la comedia romántica dirigida por Bertan Başaran?

La ficción protagonizada por Serenay Sarikaya, Metin Akdülger y Boran Kuzum examina las relaciones del mundo moderno y presenta distintas perspectivas sobre las relaciones amorosas y las amistades.

El elenco de “Thank You, Next” lo completan actores como Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Bade Göçmen, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan y Perihan Savaş.

Metin Akdülger, Serenay Sarikaya y Hakan Kurtas encabezan el elenco de la comedia romántica turca "Gracias, ¿el siguiente?" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “THANK YOU, NEXT”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Gracias, ¿el siguiente?”, “la exitosa abogada Leyla Taylan se lanza de nuevo al mundo de las citas años después para escapar del dolor de su primer amor, que terminó en traición. Con la ayuda de sus amigos y del apuesto chef Şeyyaz, supera el dolor de la separación y se convierte en el representante de la famosa tercera esposa Tuba Tepelioğlu en un caso considerado ‘el caso de divorcio del año’.

Debe enfrentar a Cem Murathan, un coleccionista que arruina relaciones y que se casó y se divorció de tres mujeres en 15 años. Leyla defenderá apasionadamente a su cliente contra este hombre ‘narcisista’ que es ‘a la vez culpable y poderoso’. Sin embargo, con ese fuego, todo a su alrededor se convierte en polvo y humo”.

¿CÓMO VER “THANK YOU, NEXT”?

“Gracias, ¿el siguiente?” se estrenará en Netflix el jueves 9 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica turca solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming

TRÁILER DE “GRACIAS, ¿EL SIGUIENTE?”

REPARTO DE “GRACIAS, ¿EL SIGUIENTE?”

Serenay Sarikaya como Leyla Taylan

Metin Akdülger como Ömer

Boran Kuzum como Feyyaz

Meric Aral

Zeynep Tugçe Bayat como Beliz

Hakan Kurtas como Cem

Bade Iscil como Tuba

Nil Sude Albayrak

Ahmet Rifat Sungar como Sarp

Laçin Ceylan

Gülcan Arslan como Defne

Ege Aydan

Sümeyra Koç como Nil

Kamil Güler

Efe Tuncer

Esra Rusan

Bilgi Aydogmus

Selcuk Borak

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THANK YOU, NEXT”?

La primera temporada de “Gracias, ¿el siguiente?”, producida por la compañía Ay Yapim, tiene ocho episodios.